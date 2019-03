PÅ GRENSEN: En gutt sykler langs grensegjerdet mellom USA og Mexico. Foto: Charlie Riedel / AP / NTB scanpix

Ny migrantkaravane på vei mot USA

I kvelende varme er nær 2.500 migranter på vei gjennom Mexico mot den amerikanske grensen.

Nilas Johnsen

NTB

Ifølge lokale myndigheter i byen Huixtla sør i Mexico , består karavanen av 2.466 migranter fra Cuba, Honduras, El Salvador, Nicaragua og Guatemala. Mange av dem skal være barn, skriver NTB.

Det er svært varmt i området, opp mot 40 grader. Men migrantene får ikke en like varm velkomst i den meksikanske sørstaten som andre migrantkaravaner fikk i fjor. Da delte lokale myndigheter og kirken ut mat, vann og klær. Det gjør de ikke lenger.

Får ikke hjelp

Nå hevder menneskerettighetsaktivister at meksikanske myndigheter prøver å hindre karavanene å nå USA .

– De følger en strategi for å bryte dem opp, for å stanse karavanen, sier Irineo Mujica fra den frivillige gruppen Pueblo Sin Fronteras, til nyhetsbyrået AP.

Lokale myndigheter har postet en video av migrantene som går på motorveien utenfor byen Huixtla, og som hviler i skyggen under noen trær. I fjor fikk migrantkaravanene være i sentrum av byen, men nå må de holde seg på veien.

Migrantene har fått vann og medisinsk hjelp i byen, opplyser myndighetene i en uttalelse.

Inntil nylig ga Mexico såkalte humanitære visum ved grensen til Guatemala i sør, noe som gjorde det lovlig for dem å oppholde seg i landet på vei mot den amerikanske grensen i nord. Men den praksisen er blitt avviklet.

Klarte ikke stoppe Trump

Demokratene mislyktes i å overprøve president Donald Trumps veto mot å oppheve krisetilstanden ved Mexico-grensen.

Representantenes hus stemte tirsdag over et resolusjonsforslag om å sette til side Trumps veto. Resolusjonen ble vedtatt med 248 mot 181 stemmer. Det var likevel ikke stort nok flertall for å oppheve Trumps veto, til det trengs det to tredelers flertall.

Dermed fortsetter krisetilstanden langs grensen. Trump erklærte nasjonal krisetilstand 15. februar etter at vinterens budsjettkonflikt endte med at han ikke fikk milliardene han ønsket seg til muren, som han har lovet å bygge langs grensen mot Mexico.

Krisetilstanden utløser en rekke utvidede fullmakter som presidenten vil bruke til å flytte milliarder av dollar for å bygge en omstridt grensemur mot Mexico. Pengene skal i hovedsak hentes fra forsvarets byggebudsjett.

Mandag godkjente forsvarsdepartementet en bevilgning på 1 milliarder dollar til bygging av muren.

26.03.19 21:44