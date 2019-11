FÅR SPARKEN: Andrew Spencer. Foto: Alex Brandon / AP

USA: Marinesjefen får sparken etter kontroverser

USAs marineminister Richard Spencer har fått sparken etter kontroversene rundt en spesialsoldat anklaget for krigsforbrytelser. Trumps mann i Norge Kenneth Braithwaite blir trolig hans etterfølger.

President Donald Trump bekrefter på Twitter at han vil utnevne nåværende ambassadør til Norge Kenneth Braithwaite til ny marinesjef:

– Admiral og nå ambassadør til Norge Ken Braithwaite vil bli nominert av meg til å bli den nye marineministeren. En mann som har utrettet mye og hatt stor suksess. Jeg vet at Ken vil gjøre en utmerket jobb.

I NORGE: Mannen Trump vil ha som ny toppsjef i marinen, Kenneth Braithwaite, besøker soldater i Værnes i september i fjor. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Søndag fikk nåværende marinesjef Richard Spencer sparken av forsvarsminister Mark Esper. Ifølge en talsmann for Pentagon ble han bedt om å levere inn sin egen oppsigelse.

Avskjedigelsen er et dramatisk vendepunkt i den kontroversielle saken som omhandler den amerikanske spesialsoldaten Edward Gallagher – en sak president Donald Trump nylig blandet seg inn i. Han skriver på Twitter at han er svært lite tilfreds med hvordan saken har blitt håndert innad i marinen.

Spesialsoldateten var siktet for å ha drept en 15 år gammel krigsfange i Irak i 2017, men ble frifunnet for dette i sommer. Han ble imidlertid dømt for å ha posert på et bilde med en død krigsfange, og fratatt sin rang.

Tidligere denne måneden besluttet president Donald Trump å gi ham rangen tilbake, en beslutning som hans egen forsvarsminister Mark Esper skal ha forsøkt å snakke ham fra.

Ifølge Washington Post skal marinesjef Andrew Spencer etter dette ha tatt direkte kontakt med Det hvite hus for å få på plass en avtale, uten å involvere forsvarsministeren, og han skal i disse samtalene ha gitt uttrykk for et annet syn enn det han sa offentlig at han hadde.

– Jeg har dessverre, som et resultat av dette, kommet frem til at Spencer ikke lenger har min tillit til å fortsette i jobben, sier Esper i en uttalelse.

Sarah Higgins, talsperson for Spencer, sier til nyhetsbyrået AP at han foreløpig ikke ønsker å kommentere saken.

