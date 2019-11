Krimteknikere på åstedet hvor knivangriperen ble skutt og drept etter å først ha tatt livet av to mennesker. Tre andre ofre er sendt til sykehus. Foto: Kirsty O'Connor / PA Wire

Britiske medier: Bro-angriperen i London tidligere straffedømt

Ifølge Times er den avdøde gjerningsmannen tidligere dømt for en «terror-relatert forbrytelse».

Nå nettopp

Mannen som gikk til angrep med kniver og en falsk bombevest ved London Bridge fredag, var tidligere straffedømt og gikk med en elektronisk lenke, melder The Times.

Avisen viser til anonyme kilder i statsapparatet og sier at Justisdepartementet skal ha blitt informert om angriperens identitet kort tid etter angrepet.

Angriperen skal ha blitt dømt for «islamistiske terror-relaterte forbrytelser», skriver avisen. Han skal ha blitt løslatt i fjor og gikk med en elektronisk lenke.

Elektroniske lenker brukes til å håndheve portforbud og begrense bevegelsesfriheten til tidligere straffedømte.

BBC-journalist Callum May opplyser også at angriperen var tidligere straffedømt, og viser til to ikke navngitte kilder.

The Guardian skriver også at mannen tidligere var straffedømt og kjent for MI5, den britiske sikkerhetstjenesten.

Arrangerte konferanse for straffedømte

Rett nord for London Bridge ligger Fishmongers’ Hall, hvor det fredag ble arrangert en konferanse arrangert av Instituttet for kriminologi ved Cambridge-universitetet.

Kriminologi er læren om kriminalitet og straff.

Times skriver at angriperen skal ha gjestet konferansen. Både Times og Yahoo News sier at angrepet begynte innendørs i Fishmongers’ Hall.

– Angrepet begynte i Fishmongers’ Hall, sa politiet i en pressemelding fredag kveld.

Tapet kniver til hendene

Angriperen skal ifølge Times ha tapet to kniver til hendene. To personer ble drept i angrepet og tre er sendt til sykehuset. Politiet skjøt og drepte angriperen etter at forbipasserende hadde overmannet ham.

Bilder viser hvordan de forsøkte å nøytralisere angriperen med et brannslukningsapparat og det som skal være elfenbensstøttannen til en narhval.

Evening Standard siterer et vitne, Jamie Bakhit, som sier noen av de som overmannet angriperen også var eks-fanger.

– Fyren som lå oppå ham sa han (angriperen) hadde vært i fengsel for terror, visstnok, uttaler vitnet til avisen.

Publisert: 30.11.19 kl. 00:04

