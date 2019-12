FÅR KRITIKK: Det norske juletreet på Trafalgar Square har fått mye kritikk fordi det er «for stygt». Foto: Victoria Jones / PA

Misnøye i London over norsk juletre: – Det har dødd!

Den årlige julegaven fra Oslo til London sto ikke til forventningene til de juleglade britene i år.

Siden 1947 har Oslo by hvert år sendt et juletre i gave til London, som takk for britenes hjelp under andre verdenskrig.

Tradisjon tro har årets tre fått plass på Trafalgar Square, og den årlige julegrantenningen har blitt en markering av at førjulstiden er i gang.

I år har imidlertid det norske juletreet ikke bare skapt god julestemning hos britene, men også stor misnøye: Det er nemlig ikke «fint nok».

BART: Flere mener at juletreet ser bart og tørst ut. Foto: Victoria Jones / PA Wire

– Tror treet trenger en drink

Flere publikummere har kritisert treet offentlig etter at det ble stilt ut. Kommentarene går på at treet ser «tynt og trist» ut, at det «ser ut som det har anoreksi» eller at det rett og slett «er dødt».

Noen stiller også spørsmål om hvorvidt Norge er sinte på Storbritannia.

– Jeg kommer hit hvert år, og årets tre er ganske så bart, sier Trevor Smith, en skuffet publikummer, til New York Times.

En annen publikummer sier til avisen at han tror treet «trenger en drink».

Svarer på kritikken med humor

«Juletreet selv» tar imidlertid det hele med ro. På juletreets offisielle Twitter-konto får flere av kritikerne svar.

– Hvor er troll-emojien når du trenger den? spør «treet» med et smil.

– Juletreet på Trafalgar Square er en gave fra det norske folk som en takk for Londons hjelp under andre verdenskrig mot tyraniet. De har fortsatt å sende et tre som et symbol på vårt lange vennskap. Et 24 meter høyt tre vil ikke se ut som det du har i stua de, svarer de også til flere av kritikerne som sier at treet er stygt.

Den offisielle julegrantenningen er torsdag kveld klokken 18 lokal tid.

