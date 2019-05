ANSIKT TIL ANSIKT: Irans president Hassan Rouhani og USAs president Donald Trump på forsiden av en iransk avis. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH / EPA

Trump til forsvarsminister: Vil ikke ha krig med Iran

Mens spenningen mellom USA og Iran øker, forteller Trump rådgiverne sine at han ikke vil ha krig.

I løpet av våren har konflikten mellom USA og Iran tilspisset seg. Men USAs president Donald Trump har gitt noen av sine nærmeste sikkerhetspolitiske medarbeidere klar beskjed om at han ikke ønsker en militær konfrontasjon mot den islamske republikken.

Ifølge kilder The New York Times har snakket med fortalte Trump USAs fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan at han ikke ønsker en krig med Iran.

Dette skal han ifølge New York Times ha sagt under et møte onsdag i «The Situation Room», et konferanserom i kjelleren i Det hvite hus, der presidenten og hans stab ofte holder sikkerhetspolitiske møter.

Under møtet onsdag ble Trump forelagt forskjellige muligheter for hvordan konfrontasjonen med Iran kan håndteres militært, skriver New York Times.

Da Trump møtte journalister utenfor Det hvite hus torsdag ga han også signaler om at han ikke ønsker en militær konflikt.

«Jeg håper ikke det», svarte presidenten på spørsmål om USA vil gå til krig mot Iran.

Trump skriver også på Twitter at han er «sikker på at Iran vil snakke snart».

Økt spenning

Tidligere i mai bestemte USA seg for å sende et hangarskip og bombefly til Midtøsten. Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton uttalte at beslutningen var en reaksjon på en rekke «problematiske eskaleringer og advarsler».

Noen dager senere sa USA at landet vil sende et anti-missilsystem til Midtøsten.

KOMMENTERTE SANKSJONER: Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei snakket til en forsamling i Teheran 24. april. Ayatollaen kommenterte amerikanske sanksjoner mot land som importerer olje fra Iran. Foto: LEADER OFFICE HANDOUT / NTB scanpix

Tidligere i mai ble det også kjent at Iran vil trekke seg fra deler av atomavtalen landet har inngått med flere vestlige land. USA trakk seg fra hele avtalen for et år siden.

12. mai meldte myndighetene i De forente arabiske emirater at «fire sivile skip av ulik nasjonalitet ble rammet av sabotasje» langs landets østkyst. USA mistenker Iran for å stå bak sabotasjen.

Ordkrig

Fredag slo Iran tilbake mot den økte amerikanske militære tilstedeværelsen i Midtøsten. Mohammed Saleh Jokar i den iranske revolusjonsgarden uttalte at iranske missiler «lett kan nå krigsskip» i Persiabukta.

Ifølge nyhetsbyrået AP sa Jokar at Irans missiler har en rekkevidde på 2000 kilometer, og kan angripe ethvert mål i regionen.

HAUKER: USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Joh Bolton og utenriksminister Mike Pompeo fotografert i FNs generalforsamling i New York i september i fjor. Spesielt John Bolton regnes som en utenrikspolitisk «hauk», og blir antatt å være en pådriver for USAs harde linje mot Iran. Foto: STEPHANIE KEITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU signerte atomavtalen med Iran i 2015. Avtalen ga internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet, i bytte mot oppheving av økonomiske sanksjoner mot Iran og landets oljenæring. Nå ber Iran om støtte fra Kina og Russland for å redde avtalen.

– Hvis verdenssamfunnet og andre land som har skrevet under på avtalen, og våre venner, som Kina og Russland, ønsker å beholde denne bragden, kreves det at de gjør det som de kan for å sikre at det iranske folket nyter godt av avtalens goder, med konkrete handlinger, sa Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif i Beijing fredag, ifølge NTB.

Publisert: 18.05.19 kl. 02:56