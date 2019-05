USA tar ut 17 nye tiltalepunkter mot Julian Assange

WikiLeaks-grunnleggeren, som fra før er dømt til nesten ett års fengsel i Storbritannia, kjemper nå mot utlevering til USA.

De nye tiltalepunktene dreier seg å om tilegne seg og publisere klassifisert informasjon, melder flere medier.

For tre uker siden tok Assange-saken en dramatisk vending da han ble halt ut av Ecuadors ambassade i London av britisk politi etter at president Lenin Moreno trakk tilbake hans politiske asyl. Assange hadde oppholdt seg i ambassaden siden 2012.

Han ble pågrepet på vegne av amerikanske myndigheter, som siktet ham for å ha hjulpet Chelsea Manning med datahacking.

Den nye tiltalen som nå er tatt ut av amerikanske myndigheter sier at Assange konspirerte sammen med Manning om å få fatt på og spre graderte forsvarsdokumenter. Dette inkluderte også rapporter fra det amerikanske utenriksdepartementet om krigene i Irak og Afghanistan, melder AP.

Nyhetsbyrået skriver at de nye tiltalepunktene går mye lengre enn den opprinnelige tiltalen som ble offentliggjort mot Assange i april.

1. mai ble Assange så dømt til nesten ett års fengsel for brudd på kausjonsvilkårene.

På vei inn i retten knyttet han hånden da han ble fotografert. Noen timer senere ble han dømt til 50 ukers fengsel, som tilsvarer nesten ett år, for å ha brutt vilkårene for prøveløslatelse for syv år siden.

Han sitter nå i et høysikkerhetsfengsel utenfor London.

Det amerikanske justisdepartementet regner Assanges rolle i tilegningen og spredningen av gradert informasjon som en av de største sakene innen sitt felt i USAs historie. Det skriver amerikanske myndigheter i en pressemelding.

Assange er også etterlyst for en voldtekt og et seksuelt overgrep han angivelig skal ha begått mot to kvinner i Sverige i 2010. Saken ble henlagt i 2017, men kvinnene begjærte sakene gjenopptatt.

Det skal holdes et rettsmøte om disse forholdene i tingretten i Uppsala 3. juni. Det vil da bli avgjort om det skal utstedes en europeisk arrestordre der Assange søkes utlevert til Sverige.

Publisert: 23.05.19 kl. 22:10 Oppdatert: 23.05.19 kl. 22:28