ONKELEN SIKTET: Elizabeth Shelleys 21 år gamle onkel er siktet for å ha drept femåringen. Foto: Logan City Police Department via AP

USA: Savnet 5-åring trolig funnet drept

Siden lørdag morgen har fem år gamle Elizabeth «Lizzy» Shelley vært savnet. Nå tror politiet de har funnet henne drept.

Onsdag fant politiet det de mener er fem år gamle Elizabeth Shelley ikke langt fra huset hun forsvant fra i den amerikanske delstaten Utah.

– Jeg er ganske sikker på at vi har funnet henne, men vi mangler fortsatt identifisering slik at vi kan slå det fast, sa Gary Jensen i Logan-politiet på en pressekonferanse onsdag ettermiddag lokal tid.

Jentas 21 år gamle onkel er siktet for drapet.

Onkelen skal ha overnattet hos familien natt til lørdag da Lizzy forsvant.

DNA-bevis

Han skal ikke ha vært i huset da foreldrene våknet, men skal ifølge CBS ha blitt funnet med et metallballtre, alkohol og narkotikautstyr lørdag ettermiddag.

Politiet gjorde senere flere funn, som førte til at onkelen blant annet ble siktet for kidnapping og drap.

Nyhetsbyrået AP skriver at de skal ha ha funnet rester av blod på onkelens klokke og skjorte, i tillegg til at de i nærheten fant femåringens T-skjorte og en ødelagt kjøkkenkniv med hennes blod på.

Fjernet dødsstraff

Onsdag formiddag skal politiet ha forhandlet med den siktedes advokat, og dette endte med at de fikk et kart over hvor jentas kropp skulle ligge.

– Forhandlingene var så enkle at vi fjernet dødsstraff som et alternativ i bytte mot informasjon som kunne lede oss til «Lizzy’s» lik, sier Gary Jensen i Logan-politiet.

Senere fant politiet det de mener er den fem år gamle jenta ikke langt fra huset hun forsvant fra. Dette er i samme området de har funnet en rekke av bevisene i saken.

– Han valgte å dele denne informasjonen av bekymring for familien. Han vet han har gjort noe forferdelig, som ikke kan rettferdiggjøres. Han ville at familien skulle finne henne, så de kan komme seg videre, sier hans advokat Shannon Demler.

Han forteller også at kroppen ikke var begravet, men dekket.

FUNNSTEDET: Ikke langt fra huset til familien til Elizabeth Shelley ble liket av det politiet mener er femåringen funnet. Foto: John Wilson/The Deseret News/AP

Vet ikke motivet

– Vi vet ikke dødsårsaken eller hva som har skjedd ennå. Vi har ikke noe motiv akkurat nå. Etterforskningen pågår fortsatt, sier Jensen.

Heller ikke advokat Demler har fått noen forklaring fra onkelen.

– Jeg har ikke noen forklaring annet enn kanskje mental sykdom. En fem år gammel jente kan ikke gjøre noe som rettferdiggjør dette, sa han til pressen onsdag.

Bunnløs sorg

«Det finnes ikke ord som kan uttrykke sorgen vi føler i dag. Dette endte ikke slik vi ønsket, men vi er evig takknemlige for at så mange har lagt ned så mye innsats for å finne Lizzy.»,

Dette er morens ord gjengitt av talsperson Jill Parker.

– Lizzy var en så kjærlig liten jente. Vi håper vi kan se mot henne som et eksempel på hvordan vi skal leve, fortsatte Parker.

Publisert: 30.05.19 kl. 05:01