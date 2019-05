LEDERE: Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei møtte forrige uke president Hassan Rouhani i Teheran. Foto: Parspix/ABACA / ABACA

Irans øverste leder refser president Rouhani

Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei, kritiserer landets mer moderate president og utenriksminister og sier han var imot atomavtalen fra 2015.

Det er første gang ayatollaen retter direkte kritikk mot president Hassan Rouhani og utenriksminister Mohammad Javad Zarif i full offentlighet.

– Til en viss grad trodde jeg ikke på den måten som atomavtalen ble gjennomført. Mange ganger minnet jeg både presidenten og utenriksministeren om dette, sa Khamenei da han onsdag talte til religiøse studenter som deltok på en forelesning om fastemåneden ramadan.

Makten flyttes

Uttalelsen kommer omtrent et år etter at USA ga beskjed om at landet ville trekke seg fra atomavtalen. Siden har amerikanerne gjeninnført sanksjoner som er i ferd med å kvele iransk økonomi.

Khamenei har vetorett i alle statlige saker, og anklagene hans nå viser Rouhani og Zarifs begrensede makt. Begge regnes som relativt moderate politikere sammenlignet med andre maktfigurer i det sjiamuslimske prestestyret.

Uttalelsene viser også hvordan Irans mer ytterliggående krefter er i ferd med å få mer innflytelse etter at USA gjeninnførte sanksjonene og sendte militære forsterkninger til Persiabukta.

Kritisert for ettergivenhet

Mer kompromissløse krefter i Iran har gang på gang kritisert Zarif og Rouhani for å ha vært altfor ettergivende mot Vesten i atomforhandlingene.

Avtalen ble inngått mellom Iran på den ene siden og USA, Russland, Kina, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og EU på den andre. De andre landene har sagt at de vil beholde avtalen selv om USA har trukket seg.

Nylig sa Iran at landet vil trekke seg fra deler av avtalen hvis de andre landene ikke finner løsninger som kan skjerme landets oljeeksport og bankvesen fra de amerikanske sanksjonene.

