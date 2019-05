SVÆR TORNADO: En tornado traff flere ulike steder i distriktet Joplin i Missouri onsdag kveld. Det er usikkert om det var den samme, eller ulike tornadoer som herjet. Foto: Chris Higgins / TT NYHETSBYRÅN

Tornado i Missouri: Tre døde

Et dødelig uvær traff delstaten Missouri onsdag kveld. Det herjer fortsatt.

Oppdatert nå nettopp







En tornado tok livet av tre mennesker onsdag kveld. Den traff på dagen åtte år etter at 158 mennesker omkom i uvær i det samme området, skriver amerikanske NBC News. Flere skal også være skadet, og det er omfattende ødeleggelser enkelte steder.

Joplin-distriktet som var blant de første som ble rammet, ligger sørvest i Missouri. Tornadoen ble først observert litt over klokken åtte onsdag kveld lokal tid (klokken 03 norsk tid).

De som mistet livet var i Barton, omtrent seks mil nordøst for Joplin.

Klikk for å aktivere kartet

Varsler fortsatt uvær

Flere områder er blitt rammet av uværet, men det har vært usikkert om det var den samme tornadoen som fyker rundt, eller om det er ulike.

Meteorologen James Sinko skriver på Twitter at folk må unngå å reise inn i Jefferson city, delstatens hovedstad, fordi det er så store ødeleggelser på strømlinjer og trær, og byen bærer preg av tornadoens herjing. Hovedstaden ble truffet ved midnatt.

Delstatens guvernør skriver på Twitter at det går bra, samtidig som han ber for dem som fortsatt er fanget i uværet. Nødetatene skal være på plass for å hjelpe:

Det er varslet at det ekstreme uværet vil fortsette. Den lokale værtjenesten sender fortsatt ut flere tornadovarsler og varsler om alvorlig tordenvær flere ulike steder i delstaten. Tordenvær kan produsere tornadoer.

Værtjenesten sender også ut tornadovarsel for flere områder i delstaten Illinois, som ligger nordøst for Missouri.

Publisert: 23.05.19 kl. 08:18 Oppdatert: 23.05.19 kl. 08:34