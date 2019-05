MØTTE PRESSEN: Speaker i Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, i Washington torsdag. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

Pelosi anklager USAs justisminister for løgn

USAs justisminister William Barr har begått en forbrytelse ved å lyve til Kongressen, mener Nancy Pelosi, Demokratenes leder i Representantenes hus.

NTB-AP

På en pressekonferanse torsdag gikk Pelosi til frontalangrep på Barr etter at han boikottet en høring i justiskomiteen i Representantenes hus om Mueller-rapporten.

Barr ble onsdag grillet i Senatets justiskomité om den 448 sider lange granskingsrapporten fra spesialetterforsker Robert Mueller om anklagene om russisk innblanding i presidentvalget i 2016.

Pelosi mener hans vitnemål reiser «dødsseriøse» spørsmål.

– USAs justisminister fortalte ikke sannheten til Kongressen i USA. Det er en forbrytelse, sa Pelosi torsdag.

Pelosi presiserer ikke hvilket vitnemål hun sikter til. I Senatet 10. april sa Barr at han ikke visste om Mueller var enig i hans konklusjoner om rapporten. Denne uka ble det kjent at Mueller i et brev 27. mars kritiserte Barr for å være upresis i justisdepartementets sammendrag av granskingsrapporten.

TOM: Da høringen gikk av stabelen i justiskomiteen i Representantenes hus torsdag, sto vitneboksen som var reservert for justisminister William Barr, tom. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

Barr sa onsdag at hans svar den gang ikke var villedende, ettersom han hadde vært i kontakt med Mueller selv og ikke medlemmer av etterforskningsteamet, og at bekymringene i stor grad gjaldt prosess og ikke innhold. En talsperson for justisdepartementets kaller Pelosis anklage «skjødesløs, uansvarlig og falsk».

Pelosi mener Det hvite hus' vegring mot å føye seg etter stevninger fra justiskomiteen i Representantenes hus, er «veldig, veldig alvorlig». Hun påpekte videre at det å ignorere slike stevninger fra Kongressen er en av paragrafene som ble brukt i riksrettssaken mot tidligere president Richard Nixon.

Publisert: 02.05.19 kl. 21:29