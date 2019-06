PASSET PÅ BARNA: De to søstrene fra Bærum som reiste sammen til Syria i 2013, skal ha passet på de fem foreldreløse barna som nå er hentet hjem til Norge i flyktningleiren i Syria. Foto: Privat

Aftenposten: Bærums-søstre passet på foreldreløse barn

De to norsksomaliske søstrene fra Bærum som er funnet i live i Syria, passet på de fem foreldreløse barna som er hentet hjem til Norge, ifølge Aftenposten.

Nå nettopp







Det var Aftenposten som fant de to søstrene, som dro fra Bærum til Syria i 2013, da de var 16 og 19 år gamle.

Sammen med en tredje kvinne, har de to søstrene passet på de fem foreldreløse barna til en savnet norsk IS-kvinne, ifølge avisen. De foreldreløse barna ble først omtalt i Aftenposten.

Et SAS-fly hentet de fem barna på flyplassen i Erbil mandag ettermiddag, og landet i Oslo sent mandag kveld. VG kunne tidligere mandag avdekke at barna var overlevert til norske myndigheter i Syria.

Vil til Norge med barna

Aftenposten møtte søstrene i den overfylte flyktningleiren Al-Hol. Det har lenge vært usikkert hvorvidt de to kvinnene er i live eller ikke.

Kvinnene vil at barna deres, som er norske statsborgere, skal få komme til Norge, men de setter som krav at også de som mødre skal få være med.

Potensiell hjemkomst

Under mandagens pressekonferanse om de fem barna som nå er hentet ut av Syria, ble statsminister Erna Solberg (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) også spurt om sjansene for en eventuell hjemkomst for de to søstrene og deres barn.

– Vi kommer ikke til å gå i detalj om det. Det er eventuelt påtalemyndigheten som avgjør det, og det er viktig for eventuelt senere arbeid at vi ikke kommenterer det nå, sa Søreide.

– Det er påtalemyndigheten som avgjør i hver sak, men denne regjeringen har gjort det forbudt å slutte seg til organisasjoner som IS. Det er forbudt etter norsk lov, sa Solberg.

Søstrene vil ikke kommentere overfor Aftenposten hva de nå mener om terrorgruppen.

Seierstad: Håper søstrene kommer til Norge

Kvinnene er kjent fra boken «To søstre» av Åsne Seierstad. Seierstad sier til VG at hun håper norske myndigheter henter søstrenes barn hjem – og søstrene selv.

– Hvor lenge mener norske myndigheter at de skal være der? Jo lengre barna er der, desto lengre tid vil det for dem å bearbeide traumene, sier Seierstad.

HÅPER Å TREFFE DEM: Åsne Seierstad brukte nærmere hundre sekundærkilder til boken «To søstre», men har ikke truffet dem selv. Foto: Mattis Sandblad

Hun mener Norge har ressurser nok til å ta hånd om de barna det gjelder, og mener ikke de bør sendes til Norge uten mødrene sine.

– Mødrene er kanskje den eneste tryggheten og stabiliteten de har. Det er et politisk spørsmål hva som skal gjøres med barna, og det Erna Solberg sa på pressekonferansen om at barna har opplevd ting barn ikke bør oppleve, gjelder ikke bare de foreldreløse barna.

Seierstad har ikke truffet søstrene fra Bærum, men brukte nærmere hundre sekundærkilder da hun skrev boken som handler om dem. Hun aner ikke hvordan de har hatt det i Syria, og vet ingenting om hva de mener og tenker nå.

– Håper du å få treffe dem?

– Selvfølgelig håper jeg det. Jeg kan ikke si noe annet. Deres hovedprioritet er nok ikke å fortelle historien sin nå. De er nok i et slags overlevelsesmodus, for det de har blitt utsatt for og det de har utsatt barna sine for er helt ekstremt. Derfor synes jeg det er viktig at de deler historien sin etter hvert, sier hun.

Se pressekonferansen her:

Publisert: 03.06.19 kl. 23:23