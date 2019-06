SØR-KOREANSK PRIDE: Slik så det ut på fronten på den amerikanske ambassaden i Seoul i Sør-Korea. Foto: JEON HEON-KYUN / EPA

Amerikanske ambassader trosser Trumps pride-forbud

Til tross for at USA har lagt ned forbud mot at sine ambassader heiser regnbueflagget, har flere av ambassadene valgt å markere pride-måneden offentlig.

Tidligere denne uken la USAs utenriksminister Mike Pompeo ned forbud mot at amerikanske ambassader heiser det internasjonale flagget for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner, også kjent som «regnbueflagget», eller «pride-flagget».

Det amerikanske utenriksdepartementet har selv bekreftet at det er kommet kritikk mot avgjørelsen, og de skal ha avvist flere søknader fra ambassader som ønsket å heise regnbueflagget.

Flere ambassader går likevel rundt forbudet, og klarer å fronte pride-flagget likevel.

I Tel-Aviv i Israel vaiet flagget på kontoret der, selv om selve ambassaden er flyttet til Jerusalem. Også i den sørkoreanske hovedstaden har regnbueflagget vært oppe, men det skal ha blitt tatt ned igjen.

Det skal imidlertid være fordi Pride-uken var over i Seoul, ikke på grunn av påtrykk fra amerikanske myndigheter. I Chennai i India hang Pride-flagget på fasaden, og ikke i flaggstangen.

Også i Oslo har den amerikanske ambassaden markert. Ved siden av det amerikanske flagget i flaggstangen er det hengt opp et større flagg på veggen til ambassadebygningen på Huseby. Det har fått pastor Jan-Aage Torp til å reagere.

Han påpeker at et «stort homoflagg» henger ved siden av et lite amerikansk flagg i flaggstangen, og lurer på hva utenriksminister Pompeo synes om det.

I Ulan Bator i Mongolia henger også et Pride-flagg på gjerdet rundt ambassadeområdet.

Ambassadør Randy Berry i Nepal legger ikke skjul på at han feirer Pride. Han har lagt ut et bilde av seg selv med mange andre feirende foran et gigantisk Pride-flagg og påskriften «Pride 19».

Publisert: 16.06.19 kl. 01:34