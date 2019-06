HJALP SØSTERPARTIET: Aps partisekretær Kjersti Stenseng delte ut roser i forstaden Tingbjerg utenfor København på den danske valgdagsettermiddagen. Foto: Terje Bringedal

Aps Kjersti Stenseng vil ikke kopiere Mette Fredriksens innvandringspolitikk

CHRISTIANSBORG (VG) Partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) mener partiet allerede har tatt nok grep i innvandringspolitikken. Men hun er imponert over partifelle Mette Frederiksen som i kveld ligger an til å bli Danmarks nye statsminister.

– Har dere stemt, spør Stenseng tilfeldige forbipasserende i forstaden Tingbjerg rett utenfor København, før hun gir dem en rød rose.

– Ja, vi har stemt og vi stemmer sosialdemokratisk, svarer Fatima (28).

Stenseng og en liten delegasjon fra Arbeiderpartiet brukte de siste timene før valglokalene stengte i Danmark på å gi sitt danske søsterparti en siste håndsrekning i valgkampen.

– Danmark har vært veldig blått. Nå må det skje noe nytt. Jeg stemmer på Socialdemokratiet fordi det er nettopp sosialdemokratisk. Det er viktig at de ikke endrer sin kjerne. Nå får de en siste sjanse til å vise at de står for det de lover, forklarer Fatima til VG.

Den første valgdagsmålingen viser full seier til rød blokk i Danmark. Socialdemokratiet ligger an til å gå noe tilbake, men ligger fortsatt an til å bli det største partiet i landet – og Frederiksen blir etter alle solemerker statsminister.

– Det er veldig gøy om vi får Mette som statsminister, sier Stenseng til VG.

VIL IKKE KOPIERE: Aps partisekretær Kjersti Stenseng er på besøk i Danmark på valgdagen, der søsterpartiet ligger an til å få statsminister i Mette Frederiksen. Men Stenseng mener at politikk i Danmark og Norge ikke er sammenlignbart. Foto: Terje Bringedal

Mener Ap har levert og lært

En strammere innvandringspolitikk, og en rausere velferdspolitikk, er forklaringen på suksessen.

– Partiet har vært tydelig på venstresiden på økonomisk- og sosialpolitikk og klart å få til samling rundt innvandringspolitikken. Det er inspirerende, sier Stenseng til VG.

– En enda strammere innvandringspolitikk, er dette også løsningen for Arbeiderpartiet?

– Det de erfarer her, er at de også lekker velgere til venstre for seg på grunn av innvandringspolitikken. Alt er ikke sammenlignbart. Norge og Danmark er to forskjellige land. Vi skal ikke ha den samme innvandringspolitikken som danskene, sier Stenseng.

Hun mener imidlertid Ap har trukket lærdom av Socialdemokratiet allerede: I fjor høst leverte Aps migrasjonsutvalg et eget manifest for innvandringspolitikken. Kort oppsummert skal nye tredjelandsavtaler, økt støtte til nærområdene og et nytt skille blant flyktninger, gi økt antall kvoteflyktninger og færre asylsøkere.

– Etter 2017 har vi funnet en balanse og samling i eget parti på innvandringspolitikken, som forhåpentligvis ikke bare samler ytterpunktene i partiet men også i landet. Mette Frederiksen har jobbet systematisk med å forankre politikkutviklingen i hele partiet. Det mener jeg vi også har gjort.

- Det utvalget til Ap har levert, er det stramt nok eller vil dere lære av danskene og gå enda lengre?

– Vi kan ikke la oss inspirere av politikken, men det som har vært viktig, er at det var behov for å være tydeligere på innvandring og samle partiet. Det var ofte uenighet som blusset opp når man diskuterte enkeltsaker. Den grundige prosessen vi har hatt, har gjort oss veldig godt, sier hun.

KAN VINNE: Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet ligger an til å bli statsminister. Her har hun holdt tale på Fyn på valgdagen. Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix / NTB scanpix

Har lyttet til velgerne

– Innvandringspolitisk talsmann i Socialdemokratiet, Mattias Tesfaye, sier til VG at de har begynt å lytte til velgeren i innvandringspolitikken, fremfor å fortelle dem hva de skal mene. Er ikke det innlysende at man bør lytte til velgerne?

– Jo, det høres innlysende ut. Det er det vi alle jobber for, å lytte til folk, ta deres bekymring på alvor og komme med politiske løsninger som forbedrer livene deres. Omkvedet her nå, er at Socialdemokratiet har klart det.

– Er Ap like gode til å gjøre det samme?

– Vi har brukt mye tid på erkjennelsen av hva vi var for dårlige på i 2017, så jeg vil svare ja. Vi pratet mye om helse og arbeid, men jeg tror mange velgere ikke så et tydelig nok Ap på de spørsmålene som bekymret dem. Hvis det er noe som bekymrer deg, så hjelper det lite at noen kommer og snakker om helt andre ting. Vi har klart å samle oss og tatt eierskap til politikkområder velgerne våre har ønsket svar på.

– Når Socialdemokratiet legger seg på linje med det høyrepopulistiske Dansk Folkeparti, må kanskje partiene til høyre gå til enda mer ekstreme ytterligheter i innvandringspolitikken. Frykter du at det kan bli et «race to bottom» når sosialdemokratiet går til høyre i innvandringspolitikken?

– I mange europeiske land er partier på de ytre flankene både til høyre og venstre, i vekst. Populismen er den bevegelsen som er i størst fremmarsj. Derfor må vi, som danskene har vært flinke på, samle folk i de brede løsningene. Det er det de etablerte partiene er best på. Når folk har mistet troen på fremtiden, skyldes det høyrepolitikk med større forskjeller som bakteppe. Jo større sosialdemokratiet er, jo mindre populisme.

Ikke aktuelt med Ap i mindretallsregjering

Et annet grep Frederiksen har gjort, som mange peker på er en nøkkelfaktor for at hun har kunnet legge an ny kurs i innvandringspolitikken, er å bryte det 25 år lange samarbeidet med partiet de Radikale Venstre, som ligner norske Venstre.

Socialdemokratiet har gått til valg på en mindretallsregjering.

– Er det noe Ap vil la seg inspirere av?

– Mette har skapt seg et handlingsrom til å snakke om egne løsninger. Men vi har gode erfaringer med det rødgrønne samarbeidet, og det politiske landskapet ser annerledes ut i Norge. Så nei. Vi vil jobbe for et parlamentarisk grunnlag til sentrum-venstre, sier hun til VG.

Tidligere på valgdagen var partisekretærene fra Finland, Norge og Danmark samlet. Den finske partisekretæren var hyppig i telefonen – i Finland ble nemlig den sosialdemokratiske regjeringen utpekt på fredag.

Nå har både Sverige, Finland og trolig Danmark en sosialdemokratisk regjering.

– Når blir det i Norge da?

– I 2021, svarer partisekretæren.

