Knallhard kritikk av Trump under corona-høring: Fauci advarer mot nytt virus-utbrudd

Donald Trump fikk voldsom kritikk fra flere ledende senatorer under høringen om gjenåpningen av USA i Senatet tirsdag. Og nå advares Trump mot rask gjenåpning av landet.

Flere senatorer, både demokrater og republikanere, deltar i denne digitale høringen. Senator og demokrat Patty Murray omtalte myndighetenes håndtering av viruset som en katastrofe, i høringen som fortsatt pågår.

– President Trump har vært mer fokusert på å kjempe mot sannheten enn å kjempe mot dette viruset, sier Patty Murray under høringen, der også USAs fremste ekspertise på pandemien deltar.

– Amerikanere har trist nok måttet betale prisen for dette, sier hun om presidentens håndtering av virusutbruddet i USA.

Hun mener Trump har ignorert både fakta og eksperter, som forteller at man ikke er i nærheten av gjenåpning av samfunnet igjen i USA.

– Folket trenger lederskap, plan og ærlighet og de trenger det nå før vi gjenåpner samfunnet, sier Murray.

Donald Trump har klokken 18 ikke reagert på denne høringen, på sin vanligvis særdeles aktive twitter-konto.

Bekymret for gjenåpning

Det var på forhånd kjent at Anthony Fauci, USAs ledende ekspert på infeksjonssykdommer, ville advare mot en for rask gjenåpning av landet i høringen, som ble kalt «Covid-19: Safely getting back to work and back to school».

Han fortalte at han er bekymret for at stater, regioner og byer ikke vil ta sjekkpunktene i de utarbeidede retningslinjene for gjenåpning, til følge og likevel gjenåpne samfunnet.

– Det er en reell fare for at det kan trigge et utbrudd som man kanskje ikke klarer å kontrollere, Det er noe som paradoksalt nok kan sette deg tilbake. Ikke bare gjelder det noen dødsfall, som kunne vært unngått, men veien tilbake økonomisk. Du vil da omtrent skru klokken tilbake i stedet for å gå fremover. Det er min store bekymring, sier Fauci,

Han og den medisinske ekspertisen møtte samtidig også motstand for vage retningslinjer under høringen fra senator Chris Murphy. Murphy mente også det blir vanskeligere å opprettholde folks innstilling til sosial distansering etter at Trump har sagt at de har seiret over viruset.

Fauci var samtidig klar på at det ikke er total kontroll på viruset i USA.

Samtidig opplyste Fauci at det er per i dag er åtte vaksinekandidater mot Covid-19, som nå er under utvikling. Men Fauci påpeker at det er mulig at corona-situasjonen kan bli verre denne høsten.

– Vil viruset bare forsvinne? Det vil ikke skje, fordi det er et så smittsomt virus, sier Fauci som imidlertid håper at landet er i stand til å slå tilbake et nytt utbrudd på en bedre måte.

– Det er ingen garanti for at vaksinen vil være effektiv, sier Fauci.

Han påpeker også sin bekymring for usikkerheten rundt den påvirkningen viruset har på barn.

– Vi vet ikke alt om viruset og jeg mener vi burde være spesielt forsiktig med barna, sier Fauci.

Han er selv inne i en modifisert karantene etter at han har vært i kontakt med en i staben i Det hvite hus som har testet positivt på coronaviruset.

Samtidig pågår det demonstrasjoner mot corona-restriksjonene i USA. Demonstrasjoner har tidligere også handlet om ønske om å fjerne Fauci fra stillingen som rådgiver for Det hvite hus under corona-krisen.

– Trist

Den kritiske senatoren Murray fikk også støtte i sin Trump-kritikk av senator Bernie Sanders, som denne våren trakk seg fra nominasjonskampen før presidentvalget i USA.

– Det er trist at vi har en leder av dette landet som fra dag en underspilte den faren nasjonen sto overfor i denne pandemien. Han fortalte at krisen ville være over noen måneder og at det ikke var noe vi skulle bekymre oss for. Han sparket de myndighetspersonen som ville være offensive i tiltakene mot viruset, sier Sanders.

Senator Lamar Alexander innledet høringen fra sin karantene i sitt hjem i Tennessee, etter at en i hans stab har testet positivt på covid-19.

– Det landet har gjort gjennom testing er imponerende, men ikke i nærheten av nok, sier Lamar Alexander, senator i Tennessee i den digitale høringen.

Omfattende testing

Han opplyste at ni millioner amerikanere er testet for covid-19 og påpekte at dette er dobbelt så mange som det som er kjent fra andre land. Imidlertid er ikke Kina-tallene kjent.

– Det kreves flere millioner nye tester for å komme dit vi vil, sier Alexander som mener USA undervurderte viruset.

Han påpekte også at det ikke er penger til å hjelpe alle i USA ved en langvarig krise.

– Det å bli hjemme er i svaret på pandemien, sier han.

