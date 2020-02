VÆPNET MAKT: Mounir al Makdah poserer med sitt personlige våpen i villaen hans i Ain el Helweh under intervjuet med VG. Bak ham henger et forgyllet bilde av al-Aqsa-moskeen i Jerusalem. Foto: Amund Bakke Foss

Han har kriget mot Israel i tiår. Nå mener han palestinere må trappe opp den væpnede konflikten

SAIDA, LIBANON (VG) Omringet av væpnede livvakter hevder den palestinske militslederen Mounir al Makdah, overfor VG, å ha beordret en rekke angrep på israelske mål. Hans reaksjon på Trumps fredsplan kan tyde på at mer konflikt og vold er i vente.

– Israel har bombet huset mitt tre ganger, blant annet her vi sitter nå.

Den gråhårede og kontroversielle palestinske militslederen, kledd i kamuflasje, drar seg gjennom skjegget og tenner en sigarett.

– Det var i 1993, i 1996 og i 2006. Jeg har overlevd, men min tid vil nok komme, sier han.

Palestinernes president Mahmoud Abbas skal klokken 15 tirsdag ettermiddag tale til FNs sikkerhetsråd om palestinernes syn på Donald Trumps Midtøsten-plan. På Vestbredden er det varslet demonstrasjoner til støtte for Abbas.

Der hæren ikke går inn

Fire timer før vi møter den palestinske militslederen er klokken 07.30 og vi setter oss i en bil utenfor VGs kontor i den libanesiske hovedstaden Beirut.

Vi kjører gjennom sentrum av byen, forbi revolusjonære slagord sprayet på veggene og rester av brente bildekk – spor fra det massive folkeopprøret som det siste halvåret har felt regjeringene i både Irak og Libanon.

Vi kjører sørover, og langs veien ser vi store plakater som hyller den drepte iranske generalen Qasem Soleimani, hengt opp av militsgruppen Hizbollah.

VAKT: Et Fatah-medlem står ved inngangen til leiren Ain el Helweh. En samlet sikkerhetsstyrke, en følge av samarbeid mellom flere militsgrupper, kontrollerer nå leiren. Foto: Amund Bakke Foss

Vi stopper for å plukke opp en ung palestinsk mann, som også er fotsoldat for den palestinske nasjonalistbevegelsen Fatah.

I bilen tar han opp mobilen og viser oss et klipp fra 2017, som han selv filmet i flyktningleiren vi er på vei mot. Ekstremister lojale til IS hadde forskanset seg i et trangt nabolag, og klippet viser hvordan de interne palestinske sikkerhetsstyrkene fyrer av granater mot ekstremistene.

Fremme i den sørlige byen Saida, i en base for den libanesiske hæren, får vi til slutt de tillatelsene vi trenger, og kjører gjennom den siste veisperringen som er operert av hæren.

Ingen libanesiske soldater beveger seg inn i leiren vi nå har entret.

Vi stopper bilen og går ut under et tak av gule flagg med bildet av den avdøde palestinske lederen Yasser Arafat.

OVER 50.000: Palestinske flyktninger inne i Ain el Helweh ved Saida i Libanon, er helt avhengig av FN-organisasjonen UNRWAs støtte. Arbeidsledigheten er skyhøy. Foto: Amund Bakke Foss

Hva vil de væpnede gruppene nå?

Ain el Helweh er Libanons største flyktningleir, og de fleste av de over 50.000 innbyggerne i de klaustrofobisk trange gatene, er etterkommere av palestinske familier som endte opp her etter opprettelsen av Israel i 1948 og etter Israels okkupasjon av store landområder i 1967.

På innsiden av de få kvadratkilometerne her, har flere ulike militære grupper tatt kontrollen.

VG har reist akkurat hit, akkurat nå, for å snakke med militsgruppene om Donald Trump og Benjamin Netanyahus foreslåtte plan for den endeløse konflikten mellom Israel og palestinerne, som i så mange år har ført til så mye lidelse, undertrykkelse og død.

De palestinske militsene har gjennom flere tiår med intern splittelse og sprikende strategi, aldri vært i nærheten av deres uttalte mål om palestinsk frigjørelse. Nå ønsker vi å vite hvordan de ser på veien videre.

Flere medlemmer av PLO-fraksjonen Fatah følger oss gjennom trange smug, før vi møter Mounir al Makdah ute på en kunstgressbane, med væpnede menn stående både foran og bak ham.

KONTROLL: Mounir al Makdah, hans livvakter og andre Fatah-medlemmer går gjennom den palestinske flyktningleiren Ain el Helwe. Han var lenge et problem for Yasser Arafat og har til tider operert på egen hånd. Foto: Amund Bakke Foss

En utbryter med væpnet makt

Mannen som har gått med på å la seg intervjue, har en lang og konfliktfylt historie bak seg. En kommende bok, skrevet av den norske forskeren Erling Lorentzen Sogge, beskriver Makdah som «uten tvil en av de mest kontroversielle personene i Fatah-bevegelsens historie».

Gjennom mange tiår med liv i eksil, har han ofte nektet å følge det palestinske lederskapets planer og strategier – ofte til deres store frustrasjon.

Lorentzen Sogge skriver også:

Makdah ble født i flyktningleiren i 1960, og ble medlem av Den palestinske frigjøringsbevegelsen (PLO) som tiåring.

Etter å ha steget i gradene ble han Yassir Arafats livvakt, og var med den palestinske lederen i båt til Tunisia da PLO ble beseiret i Libanon.

Makdah var en uttalt motstander av både tostatsløsningen og Oslo-avtalen i 1993 – og ble med tiden sett på som en utbryter som Arafat ikke helt klarte å kontrollerte.

Makdah ble også beskrevet i en rekke vestlige etterretningsrapporter som «en av Libanons ledende terrorister» men Lorentzen Sogge fremhever at Makdah først og fremst har vært en utfordring for de palestinske myndighetene. Sistnevnte har en rekke ganger gitt Makdah sparken. De beholdt ham likevel på sine lønningslister fordi de trengte ham da Fatah skulle gjenetablere seg i Libanon rundt årtusenskiftet.

DREPT I LEIREN: En Fatah-kriger viser fram bilder menn drept i kamper inne i leiren i 2017, mot ekstremister tilknyttet jihadistgrupper i Syria, blant annet IS. Foto: Amund Bakke Foss, VG

«Vi må gjøre motstand med alle midler»

Makdah og hans menn følger oss til hans villa inne i leiren.

Vi setter oss ned stuen der leirens militære ledere noen timer tidligere samlet seg for å diskutere veien videre etter Trump og Netanyahus uttalelser.

To våpen henger på veggen, ved siden av et gullforgylt bilde av al-Aqsa-moskeen i Jerusalem.

– Den fordømte, ensidige avtalen var død allerede ved fødsel. Hvis den ble implementert ville det bety slutten for palestinerne. Jeg vil si til idiotene Trump og Netanyahu, og gutten Jared Kushner, at landet vårt ble tatt med makt og at avtalen aldri vil bli godtatt. De tilbød oss en fjerdedel av brødet, men vi skal ta hele brødet tilbake, mens de kan dra til helvetet.

– Mange væpnede palestinere sier akkurat det, at dere skal ta tilbake alt Israel har okkupert, men hvordan mener du det skal gjøres?

– Vi er like nærme vårt mål, som vi to sitter overfor hverandre nå. Innen fem år vil Jerusalem igjen være i våre hender.

Han svarer fortsatt ikke på spørsmålet om hvordan, så vi spør igjen.

– Jeg respekterer det palestinske lederskapet som har trodd på forhandlinger og fred. Men vi må nå gå bort fra denne retningen. Vi må gjøre motstand med alle mulige midler. Vi er villige til å gå over miner og piggtråd, sier han.

Makdah tar et dypt trekk av sigaretten.

MAKT INNENFOR MURER: Makdah og hans menn går gjennom Ain el Helweh tirsdag denne uken. Foto: Amund Bakke Foss

Beordret selvmordsaksjoner?

Han er en av mange palestinske krigsherrer, så hans ord representer ikke nødvendigvis alltid de palestinske myndighetene. Hans ønske om væpnet opptrapping peker likevel i retning av hva flere av de militante palestinske gruppene nå tenker.

– Vi har kjempet for vår palestinske nasjon i over 70 år. Nå vil vi sveipe vekk Israel og ta tilbake alt mellom Jordan-elven og Middelhavet, sier han, som om det er en frase han har innøvd.

Vi sier vi har lest mye om ham før vi møttes, og at vi har hørt at han har ledet en militant gruppe som gjennomførte selvmordsaksjoner mot israelere. Vi spør om det er riktig.

– Det var ikke selvmordsaksjoner. Det var martyraksjoner. Som leder for al-Aqsa-brigaden beordret jeg 200 slike aksjoner.

Om det antallet er riktig eller er en overdrivelse for å fremstå mer mektig og viktig enn han er, er umulig for VG å vite med sikkerhet.

– Mange, inkludert flere av våre lesere, vil kalle deg en terrorist?

– Hvis noen invaderer ditt hjem og dreper dine barn, da er motstand den eneste veien. I over 70 år har vårt folk vært hjemløse. Hadde vi angrepet Norge, ville det vært terror, men vi kjemper på vår jord. Vi følger Gud og internasjonale lover.

LANDSBYEN DE FORLOT: Et bilde på veggen til en av Fatah-medlemmene VG intervjuer, viser landsbyen som hans familie forlot i 1948, i det som i dag er Israel. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Vi spør ham mer om terrorbegrepet.

– Ordet terrorist kan også brukes om Israels statsminister. Den største terroristen i verden i dag er USAs president Donald Trump, sier Makdeh.

60-åringen leder nå den samlede væpnede sikkerhetsstyrken i Ain el Helweh.

Innenfor murveggene og piggtråden som omringer de trange gatene her, har han og resten av den splittede palestinske motstandsbevegelsen funnet en måte å samarbeide på. En av de mektigste gruppene i det samarbeidet er islamistene i Hamas.

– Trumps såkalte «Deal of the century» har samlet oss. Vi har hatt mange interne stridigheter, men nå er vi ett, avslutter han.

Vi sier oss ferdige og går ut av det store villa-komplekset og inn igjen i nettverket av trenger gater.

RIKER SOM FALLER: «Både Det britiske imperiet og Det ottomanske riket falt. Snart vil det samme skje med USA», sier generalsekretæren for PLO og Fatah i Saida, Maher Shobaita, da VG møter ham i leiren. Bak ham er bilder av Yasir Arafat og Mahmoud Abbas. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Hamas: Vil starte koordinert angrep

Vi skal møte en representant fra Hamas, som tradisjonelt er langt mer militante enn Fatah.

Ayman Chanaa er av Hamas sine ledere i Libanon, og han tar oss imot på sitt kontor.

Han starter med å si at «Århundres avtale var et slag i ansiktet på palestinere, men også på mennesker verden over som verdsetter frihet», før han legger ut om hva Hamas nå ønsker.

– Vi mener det bare er en måte å konfrontere Israel på, og det er med væpnet motstand. Vi vil at PLO/Fatah skal angripe Israel fra Vestbredden, slik vi angriper fra Gaza. Vi er klare til å være spydspissen i angrepet.

Hamas-representant Ayman Chanaa fotografert på hans kontor. Foto: Amund Bakke Foss, VG

– Hamas sine angrep fra Gaza har skadet og drept sivile. Mener du det er riktig?

– Israel har angrepet bolighus, skoler og sykehus gjennom en rekke kriger. Tusenvis er døde og skadet. Den palestinske motstanden har rammet under ett prosent av det antallet Israel har rammet.

– Mener du virkelig dere har sjanse i et samlet angrep mot Israel?

Han tenker seg litt om før han svarer.

– Det er ikke mulig med en kontinuerlig krig mot Israel, men de andre palestinske gruppene må adoptere Hamas sin tankegang.

Han snakker rolig og tar litt tid før han legger til:

– Vi ønsker å samarbeide, planlegge og bygge oss opp sammen for å forberede oss til den neste krigen.

Publisert: 11.02.20 kl. 11:44

