LIV I FARE: Bestefar Qassem Mohammed, hans sønn Heman Qassem, og barna Mohammed (4), Dindar (14) og Dana Nasem (14) møter VG. Deres hus er det nærmeste til der det iranske missilet traff bakken. Foto: Amund Bakke Foss, VG

De opplevde Irans hevn på USA: «Vi har ingen ting med krigen å gjøre»

SAIDAN, NORD-IRAK (VG) Mens hele verden holdt pusten, kom de sivile i en liten landsby i Irak farlig nære å bli tilfeldige ofre i angrepet som kunne utløst en internasjonal storkrig. VG reiste dit ett av Irans missiler landet.

Bare noen hundre meter fra det ytterste huset i den lille landsbyen Saidan, ute på et jorde, ligger det et ueksplodert missil. Vi kan se det med våre egne øyne.

Fire amerikanske militære kjøretøy blokkerer veien som leder bort til missilet. VG går ut av bilen for å spørre om tillatelse til å se, men en kurdisk Peshmerga-soldat signaliserer at vi må stoppe.

– Vi har ikke lov til å la dere komme nærmere, sier han.

De seks amerikanske soldatene vi ser sammen med ham, snur seg vekk, ser ned i bakken og vil ikke snakke.

Bommet på militærbase?

Det er ikke hvilket som helst missil som ligger ute på jordet bak soldatene.

Det er et missil skutt fra Iran – en rest fra den potensielt fatale natten, da Iran angrep amerikanske mål i Irak. Iranske ledere hadde offentlig varslet at en hevn ville komme, helt siden en amerikansk drone drepte den mektige iranske generalen Qasem Soleimani.

Natt til onsdag for to uker siden ble til sammen 22 iranske missiler skutt mot amerikanske mål i Irans naboland Irak. Mens 17 iranske missiler traff en militærbase lenger sør i Irak, der både amerikanske og norske soldater befinner seg, ble det også rapportert om et mindre angrep mot en amerikansk militærbase her, utenfor Erbil.

HOLDER VAKT: En kurdisk Peshmerga-soldat holder vakt ved stedet der missilet falt ned. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Ifølge kurdiske myndighetene skal fem missiler ha blitt skutt mot basen. Den amerikanske basen her er sentral for amerikanerne. Det var blant annet fra denne basen amerikanske spesialsoldater fløy ut fra, da de iverksatte operasjonen mot IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi i fjor.

Det rare er likevel: Jordet vi står ved er fem kilometer fra den amerikanske basen. Missilet landet nære bolighus, langt fra amerikanske soldater.

VG har reist akkurat hit for å beskrive hvordan det som kunne ha vært opptakten til en storkrig, rammet tilfeldige sivile i et land som ufrivillig har havnet i skuddlinjen mellom Iran og USA.

FRYKT: Den første vi møter i landsbyen, smeden Majeed, forteller at mange innbyggere nå er redde. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Frykt og historier om fryktløshet

Det er tidlig på morgen og vi kjører inn i den søvnige landsbyen Saidan.

Den første vi møter er Majeed, en eldre smed som sier han våkner tidligere enn alle andre her.

– Folk var virkelig redde den natten, sier han.

Han forteller at strømmen var gått, og at det var totalt mørkt da folk våknet av en voldsom lyd.

– Du vet, vi kurdere er egentlig ikke redde for noen ting. En gang ble en venn av meg skadet i krigen, og innvollene hans veltet ut av et åpent sår i magen. Vennen min bare puttet innvollene tilbake og strammet et belte rundt magen, og sa han var klar til å fortsette. Vi tåler mye, sier smeden stolt.

Vi vil videre, krigsskrøner og heltehistorier må ligge for nå. Majeed sier vi bør snakke med generatoroperatøren over veien. Han ble visst beordret av landsbylederen til å skru på strømmen den natten da angrepet skjedde.

LANDSBYEN TRENGTE STRØM: Generatoroperatøren Luqman ble beordret til få på strømmen i landsbyen da Iran angrep. Foto: Amund Bakke Foss, VG

«Overrasket over at det skjedde her»

På den andre siden av veien møter Luqman oss med et fast håndtrykk.

– Vi forsto at dette var et iransk angrep, sier han.

Klokken var 02.00 på natten da mange våknet av rabalderet.

– Folk på den andre siden av landsbyen tok seg hit, for de var redde. Vi hadde jo ventet lenge på at Iran skulle svare, men vi var overrasket over at det skjedde her. Slektninger kom til oss og vi holdt oss inne.

Generatoroperatøren sier han virkelig ikke liker at missilet fortsatt ligger der ute.

– Kanskje er det giftig. Kanskje vil det eksplodere?

Han ber oss kjøre mot husene i utkanten av landsbyen, for å snakke med familiene der.

Slik så det ut ved al-Asad-basen lenger sør i Irak, etter Irans hevnangrep. Foto: Qassim Abdul-Zahra / AP

«Vi kunne alle blitt drept øyeblikkelig»

Etter bare noen hundre meter blir vi ønsket velkommen av en storfamilie.

– Angrepet kom som et sjokk på oss. Vi har ingen ting med krigen å gjøre, vi er bare enkle bønder, sier den eldre innbyggeren Qassem Mohammed.

Han husker ikke hvor gammel han er, men vet han er født i 1943.

– Vi var veldig redde den natten. Hadde missilet eksplodert kunne vi alle blitt drept øyeblikkelig, sier han.

Etter at kurdiske sikkerhetsstyrker kom til stedet den natten sa de at ingen måtte nærme seg, for det kom røyk ut av missilet og det kunne være farlig.

Også Qassem ønsker at vi skal møte landsbylederen. Han følger oss til nabohuset.

OPPGITT: Mohammed Bapar (50) hjemme i sin egen hage. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Vil at amerikanerne skal bli

– Jeg var våken og hørte en voldsom lyd. Naboen så en lyskule falle ned fra himmelen, sier landsbylederen Mohammed Bapar da vi møter han i hagen hans ved enden av landsbyen.

Naboene ringte ham umiddelbart og lurte på hva som var i ferd med å skje.

– Jeg liker ikke at to mektige land kjemper krigen mellom dem her i vårt land, sier han.

Mohammed sier han likevel ikke lar seg ryste. Han sier at kurderne har vært igjennom mye verre konflikter. Han sier også han ikke har noe imot Iran, han vil bare ikke at de skal blande seg inn i Iraks affærer. Og amerikanerne? De kan bli.

– De har hjulpet oss mye, så hvis soldatene må reise fra baser sør i Irak, må de gjerne komme hit, sier han.

Bonden Qassem har hele tiden stått og lyttet til samtalen. De to mennene er enige om at første prioritet nå, er å få det iranske missilet vekk fra deres jorde.

Qassem rister på hodet.

Han sier at han ville vært like opprørt om iranerne traff et annet sted enn akkurat ved huset hans.

– Et kurdisk ordtak sier at hvis du treffer min bror, treffer du også meg. Det ville vært like tragisk uansett hvor det hadde slått ned, sier han og avslutter:

– Jeg takker Gud for at ingen ble skadet.

