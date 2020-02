STØTTET MANNEN: Jane O’Meara Sanders var på scenen i Rochester sammen med ektefellen som håper å bli Demokratenes presidentkandidat. Foto: Thomas Nilsson / VG

Favoritten Bernie Sanders i New Hampshire: – Derfor kommer vi til å vinne

ROCHESTER, NEW HAMPSHIRE (VG) En selvsikker Bernie Sanders (78) presenterte kona si som den neste førstedamen i USA. Men kritikere mener han aldri vil klare å slå Donald Trump.

Det var åtte kuldegrader og bitende vind, men utenfor det lille operahuset i Rochester startet køen halvannen time før Bernie Sanders gikk på scenen. Amber O’Leary hadde tatt med sin tre år gamle datter for å se og lytte til sin mannen hun håper blir Demokratenes presidentkandidat.

– Han har ikke endret seg siden 1963. Han har alltid kjempet for gjennomsnittspersonen, og det er det vi er. Jeg vil at han skal representere oss, sier O’Leary.

Helsehjelp er sak nummer én for kreftsykepleieren.

– Pasienter må ta valg basert på om de har forsikring. Hvis blir syke, bør vi alle ha rett til helseforsikring.

BERNIE-SUPPORTER: Sykepleier Amber O’Leary med lille Charlotte (3) på armen utenfor operahuset i Rochester. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Hvem er så sprø

Inne i salen fikk filmskaper Michael Moore folkemengden på rundt 1100 til å både le og rope engasjert. De aller fleste reiste seg i setene da kveldens hovedperson etter hvert gikk på scenen iført dress og blått slips.

– La meg introdusere noen som kommer til å bli en flott førstedame, min kone! sa han om nøkkelrådgiver og grunnlegger av tenketanken The Sanders Institute, Jane O’Meara Sanders.

Bernie Sanders (78) surfer i medvind. Sammen med Pete Buttigieg gikk han ut i tet etter det kaotiske valget i Iowa. Samtidig er han i front på målingene foran tirsdagens viktige primærvalg i New Hampshire.

Den selverklærte sosialisten startet med å peke nese til de som gjorde narr av ham da han første gang forsøkte å bli presidentkandidat.

– Da vi startet kampanjen i 2016 hadde vi et program som fokuserte på arbeidernes behov. Etablissementet og mediene sa «han er en flott fyr, men programmet hans er galskap». Jeg mener, hvem er så sprø å vil endre minstelønnen til 15 dollar?, sa han sarkastisk før han rettet en takk til velgerne i New Hampshire.

I FLOMLYSET: Bernie Sanders på scenen i operahuset i byen Rochester lørdag ettermiddag amerikansk tid. Han erklærte at han hadde fått flest stemmer i Iowa og fikk jubel fra publikum. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Kommer til å vinne

For fire år siden ble senatoren fra Vermont den soleklare vinneren her. Nå møter han trolig tøff konkurranse fra den fremadstormende og mer sentrumsorienterte kandidaten Pete Buttigieg, som fikk 0,1 prosent flere av delegatene i Iowa.

Fra scenen i Rochester tok Sanders opp flere av kjernesakene sine: Gratis helsehjelp for alle, gratis høyskole og klima.

Han takket også grasrotbevegelsen som kjennetegner kampanjen hans. Ifølge Sanders har han fått inn seks millioner bidrag fra 1,5 millioner amerikanere.

– Vi er en kampanje for arbeidere, finansiert av arbeidere. Derfor kommer vi til å vinne, erklærte han.

Fakta om Bernie Sanders * Født 8. september 1941 i Brooklyn i New York av polsk-jødiske innvandrere. * Senator fra delstaten Vermont siden 2007, valgt inn som uavhengig, men samarbeider med Demokratene. * Sosialdemokrat, ser de skandinaviske landene som et forbilde. * Tapte for Hillary Clinton i primærvalget i 2016. * Kunngjorde 19. februar 2019 at han stiller som kandidat i Demokratenes nominasjonskamp for presidentvalget i 2020. * Før Sanders ble senator, satt han 16 år i delstatsforsamlingen i Vermont. På 1980-tallet var han ordfører i byen Burlington i åtte år. * Gift med Jane O'Meara. Har fire barn. Kilde: NTB

– Veltalende

Primærvalget New Hampshire regnes som viktig fordi det kan gi momentum eller befeste en ledelse fra Iowa. Det kan også få betydning for pengestrømmen kandidatene er avhengige av for å drive valgkamp.

Velgerne her har en unik mulighet til å lytte til flere av kandidatene, som i månedsvis har turnert delstaten. Flere av de VG snakket hadde kommet for å vurdere Sanders. Andre var engasjerte støttespillere.

Katie Abdue (33) var på sitt andre Bernie Sanders-arrangement i New Hampshire og pekte på gratis utdanning som sin hjertesak.

– Han er veldig intelligent og veltalende. Han høres ikke pompøs ut, men snakker til alle. Det han vil gjøre for å endre dette landet, gjorde meg emosjonell.











– Forsikring for Trumps gjenvalg

Kritikken mot Bernie Sanders er at hans – i amerikansk sammenheng – radikale politikk ikke vil fange bredt nok. I en debatt fredag advarte Buttigieg mot en splittende kandidat som ville ta partiet helt til kanten av stupet – og bekreftet at han siktet til Sanders.

Ifølge en nylig måling fra Pew Research Center er unge under 30 år 78-åringens største velgergruppe. Samtidig har han mindre støtte blant svarte velgere enn Joe Biden.

Den republikanske strategen Rick Wilson mener han ikke vil ha en sjanse mot Trump.

– Bernie Sanders vil tape i 44 stater. Han er så fremmed for de fleste amerikanske velgerne, spesielt i vippestatene. Han appellerer til mye yngre velgere. Og er det noe vi vet om yngre velgere, så er det at de ikke stemmer, sier Wilson til VG.

Han har jobbet for flere republikanske politikere og har nylig gitt ut en bok om hvordan Trump kan slås i november.

– Eldre og afroamerikanere må komme ut i store antall for at Demokratene skal vinne, og Bernie har liten støtte blant disse gruppene. Bernie er en fantastisk forsikring for Trumps gjenvalg, hevder han.

TRAVEL: Like etter at han gikk av scenen, hastet Bernie Sanders videre til neste arrangement i New Hampshire. Han beklaget at han ikke hadde bedre tid. Foto: Thomas Nilsson / VG

Støtte fra velgerne

Under debatten fredag kontret Sanders med at han ville forene folk ved å ha en politikk for arbeiderklassen. I Rochester kom han inn på det samme.

– Vi må slå Donald Trump, den farligste presidenten i historien.

– Vi skal bringe folk sammen. Vi skal bringe folk sammen – hvite, latinamerikanere, svarte – om en plattform som er riktig for oss alle.

Sanders har også sagt at han vil sørge for en rekordhøy valgdeltagelse. Men så langt er ikke signalene lovende – oppmøtet i Iowa var bare noe høyere enn i 2016.

Men Bernie-velgerne VG møtte i Rochester er ikke i tvil om at han er den beste kandidaten til å slå Trump i november.

– Jeg har vært demokrat i 23 år. At han tiltrekker seg folk som meg, viser at han vil samle støtten til demokrater flest, sier Bill Moriati fra Maine.

UNG STØTTE: David og Ming Wyatt på vei inn til valgkampmøtet med Bernie Sanders i Rochester. Foto: Thomas Nilsson / VG

David Wyatt (27) viser til målinger som viser at Sanders kan slå Trump i et presidentvalg.

– Han har større grunnfjell enn noen annen kandidat. Måten han snakker om helsehjelp, sosial sikkerhet ... han er definitivt en eldre velgere bryr seg om. Det er et budskap som gir gjenklang hos folk. Han gir folk energi, og det er den typen energi som kommer til å sørge for at han slår Trump.

Sanders ligger på annenplass på de nasjonale målingene, som har Joe Biden i teten.

Publisert: 09.02.20 kl. 10:00

