HUSKER DU: Godt voksne velgere i delstaten Iowa er godt kjent med tidligere visepresident Joe Biden. I kveld er 78-åringen en av favorittene til å vinne det første primærvalget. Foto: Al Drago, Getty Images

Valget i Iowa: Utpeker Bernie Sanders som favoritt

To «pensjonister» er blant dem som kjemper om seieren før nominasjonsvalget i Iowa. Og eldre velgere er sannsynligvis de som kommer til å avgjøre første runde.

Nå nettopp

I en delstatstat hvor eldre mennesker stadig blir flere, tyder mye på at 78 år gamle Bernie Sanders og den ett år yngre Joe Biden er de to kandidatene den godt voksne velgerskaren i Iowa kommer til å satse på natt til tirsdag, norsk tid.

Mandag kveld, norsk tid, er nemlig kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat i gang for fullt, med det første nominasjonsvalget. Demokratene kjemper om å komme til «finalen». USAs president Donald Trump er mannen som må slås.

Veien fram dit blir lang og kronglete, men vinneren i første runde vil i hvert fall kunne få et lite moralsk overtak før valgkampen forsetter i New Hampshire om en uke.

POPULÆR: Senator Bernie Sanders hilser på supportere i Cedar Rapids, Iowa. Foto: Matthew Hatcher, Sipa

Tolv seriøse kandidatene står igjen etter alle tv-debatter og folkemøter som er blitt avholdt det siste halvåret.

Få oversikt – disse kan slå Trump:

Men det har lenge vært klart at det er fire i det demokratiske partiet som ligger best an, på landsbasis og i Iowa. Tidligere visepresident Joe Biden (77) og Bernie Sanders (78), senatoren fra Denver som tapte mot Hillary Clinton for fire år siden, er de som i den siste tiden har fått størst oppmerksomhet.

Pete Buttigieg (38) og Elizabeth Warren (70) er begge i tetsjiktet, men de bør begge gjøre en god figur i Iowa for å henge med videre.

Eldrebølge

The New York Times skriver at den amerikanske befolkningen over 60 år, aldri har vært høyere. Og delstaten Iowa er av de statene i USA hvor folk tallet på innbyggere under 60 år stadig blir redusert. Mens folk over 60 år stadig blir flere.

KANDIDATER: En av disse vil vinne demokratenes første primærvalg Iowa. Det knytter seg stor oppmerksom til det aller første valget av en rekke før demokratenes kandidat blir klar til sommeren. Da venter valgkampen mot president Donald Trump. Foto: Charlie Neibergall, AP

– Hovedårsaken til at primærvalget i Iowa får så stor oppmerksomhet, og at man tillegger valget der så stor betydning, er rett og slett fordi det er det første primærvalget, sier Hans Olav Lahlum, forfatter og ekspert på amerikansk politikk, til VG.

Han understreker at det selvsagt er vanskelig å forutse valgutfallets betydning.

– Men generelt er det å si at en kandidat som blir nummer fire eller fem og med lav oppslutning, vil komme til å slite videre i primærvalgene. Slik jeg ser det bør Bernie Sanders vinne både i Iowa og i New Hampshire for å ha vinnersjanser til slutt, sier Lahlum.

I denne saken fra forrige presidentvalg kan du leser om hvor viktig Iowa og New Hampshire er

EKSPERT: – Jeg har mest tro på at Bernie Sanders vinner det første primærvalget i Iowa, han bør også vinne New Hampshire for å ha en videre sjanse, sier Lahlum. Foto: Annemor Larsen

Tror på Sanders

Lahlum mener at dersom tidligere visepresident Joe Biden skulle vinne Iowa mandag kveld, vil der være veldig gode nyheter for den drevne og erfarne politikeren.

– Personlig har jeg mest tro på at Sanders kommer til å ta første stikk i Iowa. Det vil være en stor inspirasjon for tilhengerne hans på veien til New Hampshire. Elizabeth Warren så veldig bra ut, men medgangsbølgen hun red på i høst bråstoppet og ble vendt til tilbakegang, sier Lahlum.

LUKTER PÅ PALLEN: Pete Buttigieg hilser på syv måneder gamle Emerson og hans foreldre under en valgsamling i Des Moines, Iowa. Foto: Win McNamee, AFP

Han ser på Pete Buttigieg (38) som «outsideren» i feltet av demokratiske kandidater i Iowa.

– Jeg er tvilende til om den unge og forholdsvis ukjente politikeren er i stand til å hamle opp med sine mer kjente konkurrenter. Men hvis han skulle slå både Biden og Sanders i Iowa vil han kunne gjøre det veldig bra videre, ja.

De siste målingene

En meningsmåling fra Emerson College Polling som ble publisert søndag kveld, gir Sanders 28 prosents oppslutning, med tidligere visepresident Joe Biden på andreplass med 21 prosent.

På de to neste plassene følger tidligere ordfører Pete Buttigieg og senator Elizabeth Warren med henholdsvis 15 og 14 prosent, deretter senator Amy Klobuchar med 11 prosent, forretningsmannen Andrew Yang med 5 prosent og rikmannen og miljøforkjemperen Tom Steyer med 4 prosent.

Målingen har en feilmargin på pluss/minus 3,3 prosent. Gjennomsnittsmålingen fra RealClearPolitics (RCP) for Iowa viser samme rekkefølge på kandidatene. Her får Sanders 24,2 prosents oppslutning, mens Biden får 20,2.

På RCPs nasjonale måling ligger imidlertid Biden først med 27,2 prosents oppslutning mot 23,5 til Sanders, 15 prosent til Warren og 6,7 prosent til Buttigieg.

Publisert: 03.02.20 kl. 22:06

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser