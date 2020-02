SELFIE: - Her er en av skolens faste vaktpersonell spom undersøker kroppstemperaturen med en feberpistol før jeg får slippe inn hovedporten, forteller Ole Edskrem (2+0) fra Ålesund. Han bor i Shanghai.

Norske Ole (20) bor i Kina: Strengt testregime

Når norske Ole Eidskrem (20) går seg ut fra leiligheten, risikerer han å få en feberpistol mot pannen.

– Det strenge testregimet som alle underlegges her, gir en følelse av trygghet og at kinesiske myndigheter tar coronaviruset på alvor, sier Eidskrem.

Han sier han storkoser seg hjemme, til tross for at han er anbefalt å holde seg mest mulig innendørs.

– Jeg har det kjempebra og er helt rolig. Det er familie og venner som mest er bekymret, sier Eidskrem, som er fra Ålesund.

I halvannet år har han bodd i megabyen Shanghai for å studere kinesisk og etablere kontakter.

– Jeg er blitt veldig glad i Kina og dets folk. Jeg vet jeg vil jobbe med dette landet i en eller annen form i fremtiden. Jeg planlegger allerede en startup innen turisme, sier han.

Feber-kontroller

Shanghai ligger helt øst i Kina, omtrent 80 mil fra Wuhan, der det nye coronaviruset 2019.nCoV antas å ha brutt ut.

– Jeg bor på trygg avstand fra det verst rammede området, sier han.

Likevel er det strenge tiltak for å hindre spredning av viruset, også i Shanghai.

Det innebærer hyppig måling av feber med et termometer mot pannen. Selv er han blitt testet en rekke ganger, forteller han, blant annet ved hovedporten til skolen. Utenfor kantinen på skolen sto kokken iført kokkelue, med et litt annerledes «steketermometer» enn han benytter på kjøkkenet.

Lav dødelighet

Hittil skal det såkalte Wuhan-coronaviruset ha krevd 304 menneskeliv.

Nær 14.000 har fått påvist smitte. Utenfor Kina er det registrert rundt 100 smittetilfeller i et 20-talls land, men ingen dødsfall. I Norden har både Finland og Sverige smittetilfeller.

Dødeligheten for Wuhan-coronaviruset er relativt lav, med cirka 2,2 prosent. MERS-coronaviruset i 2003 hadde en dødeligheten 35 prosent.

Det nye coronaviruset skiller seg fra både SARS og MERS ved ta det smitter lettere. Det mistenkes at viruset kan spres før man kjenner symptomer. Folk vet dermed ikke at de er smittet før de kanskje smitter andre.

Matbutikker og apotek er åpne

Det er fortsatt kinesisk nyttår-ferie når VG snakker med Ole Eidskrem på telefon fra Shanghai lørdag formiddag norsk tid. Han er hjmme i leiligheten han leier. Det er ferie fra skolen og myndighetene har også anbefalt befolkningen å holde seg mest mulig hjemme.

– Det er ikke forbud mot å bevege seg ute i byen her hvor jeg bor. Supermarkedet, matbutikker, apotek og enkelte restauranter holder åpent. Men gatene er nesten tomme. Det er like folksomt som i en norsk småby en tidlig søndag formiddag, sier han.

FAKTA: DETTE SKAL DU GJØRE OG MER OM VIRUSET Vask hendene ofte

Ha god hoste-nyse-etikette. Papirlommetørkle er fint, men du bør vaske hendene etter å ha tatt på det

Bruk Antibac dersom håndvask ikke er tilgjengelig

Har du reist i og rundt området Wuhan de siste 14 dagene og opplever feber og luftveissymptomer, så kontakter du ditt lokale helsevesen, som for eksempel legevakt.

Ta kontakt per telefon, slik at de kan sette inn tiltak og du unngår å smitte andre på venterommet

Coronaviruset 2019-nCoV har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina.

Utbruddet startet i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020.

Det hittil ukjente viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom.

Smittekilden er foreløpig ukjent. Man antar at smittemåten er dråpesmitte som for andre coronavirus.

Råd for å forebygge går på god håndhygiene samt å unngå dråper fra host/nys gjennom luften, direkte kontakt og indirekte kontakt med smittede.

Inkubasjonstiden regnes til å være mellom 2 og 14 dager. Kilde: Folkehelseinstituttet

FEIRET NYTTÅR: – Her feirer jeg kinesisk nyttår med kinesisklæreren min, sier han. På bordet står det kinesiske brennevinet baiju, som ifølge Eidskrem er kjempegodt. Kinesisk nyttår feires med et bugnende mangfold av mat, drikke, familie og venner, forteller han. Foto: Privat

Alltid munnbind

Munnbindet tar han alltid på seg når han beveger seg ut av døren.

– Det bruker alle her. Kinesere gjør som de blir bedt om. Myndighetene har bedt folk holde seg innendørs hjemme, og da gjør folk det. Jeg har heller aldri opplevd at noen forsøker å unndra seg feberkontroller. Det bidrar til å øke tryggheten om at dette raskt kommer under kontroll, mener han.

Han la ikke spesielt merke til de første rapportene som kom.

– Jeg hørte om det først rundt 18. januar. Da var under fem døde og færre enn 500 smittet, noe som ikke er spesielt oppsiktsvekkende tall i et land med 1,5 milliarder mennesker. Den 23. januar dro jeg av gårde til hjembyen til en kinesiske venn noen timer unna, for å feire kinesiske nyttår. Der var jeg i fire dager. Da jeg dro hjem var situasjonen helt forandret, sier han.

Feiret kinesisk nyttår – så snudde det

Da hadde kinesiske myndigheter innført et omfattende kontrollregime.

Eidskrem forteller at han skulle ta bussen hjem, men over natten var alle veier inn til megabyen var stengt. Men lyntoget gikk fortsatt.

– Før vi fikk gå av bussen ble alle sjekket for feber. Det samme skjedde inne på togstasjonen og før vi fikk gå om bord i toget. På togturen ble jeg febertestet tre ganger. På meg virket det som om de var veldig raske med med reguleringer for å sjekke hvem som var syke, sier han.

STILLE: – Shanghai er en by med 28 millioner innbyggere, men nå er det stille i gatene, forteller Eidskrem. Han sier at selv om han ikke kan snakke på vegne av hele Kinas befolkning, så er det mange han har kontakt med som føler seg litt «mobbet» av vestlige medier. – Jeg har mange venner som føler det slik. Foto: Privat

Nå følger han nøye med på informasjonen som kommer.

– Jeg har tilgang til norske og utenlandske nyheter og har fulgt nøye med på situasjonen. Jeg har også fått kontinuerlig informasjon om antallet døde, spredningen av smitte og virusets spredning fra skolen, den kinesiske staten, klubb Norge Shanghai og Innovasjon Norge, sier han.

Publisert: 02.02.20 kl. 12:30

