Det første bildet: Her blir Frode Berg utvekslet mot russiske spioner

Den litauiske sikkerhetstjenesten har gått ut med et bilde som viser spionutvekslingen ved grenseovergangen Morskoje-Nida i november i fjor.

Etter nesten to år i russisk fengsel, og etter å ha blitt dømt til 14 års fengsel for spionasje, ble Frode Berg sluppet fri.

En spionutvekslingsavtale mellom Litauen og Russland ble redningen for 64-åringen.

Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes bekreftet tidlig overfor VG at overleveringen fant sted ved grenseovergangen Morskoje-Nida. Grensen mellom Litauen og den russiske eksklaven Kaliningrad ligger midt på Den kuriske landtunge, et 98 kilometer langt nes der sterk vind skaper store sanddyner. På sitt smaleste er landtungen kun 400 meter bred.

En eksklave er et landområde som ikke henger sammen med resten av landet det tilhører, og er omringet av fremmed territorium.

Tirsdag morgen norsk tid har den litauiske sikkerhetstjenesten VSD sluppet det første bildet av utvekslingen.

Bildet er publisert i den årlige trusselvurderingen til sikkerhetstjenesten, som hadde en sentral rolle i forhandlingene, planleggingen og gjennomføringen av aksjonen som førte til at Frode Berg igjen kunne bli en fri mann.

Ved siden av Frode Berg står de to litauerne Jevgenij Mataitis og Aristid Tamoshaitis med hver sin sorte bag. De ble begge dømt for spionasje i Moskva i 2016 og løslat som en del av utvekslingsavtalen. I bakgrunnen kan man se de svarte minibussene som fraktet Frode Berg og de to litauiske fangene fra flyplassen i Kaliningrad og opp til grenseovergangen.

Helt til høyre i bildet ses de to russiske spionene Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko med hver sin bag.

Slik var utvekslingen

Som en del av utvekslingsavtalen løslot Russland to litauere, Jevgenij Mataitis og Aristid Tamoshaitis, som begge ble dømt for spionasje i Moskva i 2016.

Før de krysset grensen fikk Berg og de to litauerne opplest benådningen. På andre siden av grensen ble han tatt imot av blant annet Karsten Klepsvik, Norges ambassadør til Litauen.

– Velkommen hjem, Frode.

Dette var ambassadørens velkomsthilsen da Frode Berg hadde vandret de 10 meterne over grensen, fra Kaliningrad til Litauen.

– Han kom til fots over grensen, slepende på en trillekoffert. Jeg sa at «du er nå et fritt menneske. Du kan dra rett hjem om du vil. Nå bestemmer du». Det var veldig emosjonelt for Frode Berg, har ambassadør Klepsvik tidligere fortalt til VG.

Ifølge ambassadøren, var utvekslingen rituell: Berg og de to litauerne som ble frigitt samtidig, krysset grensen til fots klokken 12. På litauisk side ventet den norske ambassadøren og folk fra sikkerhetstjenestene.

Høy prioritet

De to spiondømte russerne: Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko gikk samtidig i motsatt retning, til grensevaktene på Kaliningrad-siden.

Ambassadøren forteller at de først stoppet på et «safe house» ute på kysten, for å gjennomføre en legeundersøkelse av den løslatte nordmannen:

– Deretter fortsatte vi mot fastlandet. Over sundet i Klaipeda lå en egen ferge og ventet på oss: våre to biler og en følgebil fra sikkerhetstjenestene, har Klepsvik fortalt til VG.

Etter noen timers søvn i et annet innleid hus nærmere hovedstaden Vilnius, var Berg klar for neste etappe. Det var hans eget ønske å forlate Litauen og dra hjem til Norge allerede dagen etter at han hadde blitt utlevert fra Russland.

Frode Bergs skjebne har hatt høy prioritet på den norske ambassaden i Vilnius, helt siden det ble klart at Russland ikke ville sende Frode Berg hjem med mindre spiondømte Nikolaj Filiptsjenko ble utlevert fra litauisk fengsel i bytte.

FSB endret mening

VG er kjent med at arbeidet med utvekslingen startet i fjor sommer: E-tjenesten samarbeidet med VSD, sikkerhetstjenesten i Litauen, som igjen holdt kontakten med FSB, russernes hemmelige etterretningstjeneste.

Det var ikke tilfeldig at Frode Berg sendte en spesiell takk til Litauens president Gitanas Nauseda, da han spilte inn en video på Facebook noen timer etter at han ble satt fri fra Russland.

Ambassadøren bekreftet overfor VG at det hadde vært «god kontakt mellom presidenten og vår statsminister Erna Solberg underveis».

I et VG-intervju noen dager etter utvekslingen sa president Nauséda at Russland gjennom flere uker hadde avvist å gå med på en utveksling tre mot to, men at de tidlig høsten 2019 kom tilbake og godtok utvekslingen.

Uenighet

Omtrent en måned i forkant skal Frode Berg ha blitt orientert om at en utlevering kunne være nært forestående. Men han skal ikke ha visst hva som konkret skulle skje, før han ble hentet i fengslet.

En måned etter utvekslingen kunne VG avsløre at det skal ha vært en krangel mellom UD og E-tjenesten om hvem som skulle ta imot den løslatte nordmannen, og hva som skulle skje med Berg i de første dagene i frihet.

Statsministerens kontor i Oslo skal ha blitt koblet inn for å avklare. Beskjeden hjemmefra var tydelig: Ambassadøren skulle ta imot Berg. E-tjenestens folk fikk holde seg i bakgrunnen.

23. januar ble det kjent at Frode Berg får 4,3 millioner kroner i kompensasjon fra staten.

– Et svært sjenerøst tilbud fra staten, og jeg er godt fornøyd. Jeg kan nå snart begynne å sette punktum, sa Frode Berg til VG.

Publisert: 04.02.20 kl. 07:39

