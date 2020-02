Fly med 128 personer må nødlande i Madrid

Et Air Canada-fly måtte snu på grunn av tekniske problemer og forbereder nå en nødlanding i Madrid.

Oppdatert nå nettopp

Flyet var på vei fra den internasjonale flyplassen i Madrid til Toronto og sirkulerer nå over flyplassen.

– Det venter nær Madrid for å brenne drivstoff før landing. Piloten informerer flygelederne om at de estimerer å lande 19.30 lokal tid, skriver flygelederne Enaire på Twitter.

Grafikk: Flightradar24.com

128 passasjerer skal være om bord i flyet, som er av typen Boeing 767, opplyser Air Canada i en uttalelse. En krisestab er satt og skal møtes på flyplassen, påpeker det spanske flyplasselskapet Aena.

Flyet meldte ifra om problemene cirka 30 minutter etter avgang, skriver Sky news.

Den spanske avisen El Mundo skriver at flyet også skal ha problemer et landingshjul, og omtaler situasjonen som en «høyrisikohendelse». En del av landingsutstyret på ACA837 skal ha falt av og videre inn i motoren etter flyet tok av, melder Sky News. Dette melder også Sepla, en fagforening for spanske piloter, på Twitter.

Saken oppdateres











FØLGER MED: Skuelystne har samlet seg for å følge med på nødlandingen av Air Canadas fly i Madrid.

Publisert: 03.02.20 kl. 18:08 Oppdatert: 03.02.20 kl. 18:37

