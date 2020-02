Fly med 128 personer har nødlandet i Madrid

Et Air Canada-fly måtte snu på grunn av tekniske problemer, men nødlandingen skjedde uten dramatikk.

Oppdatert nå nettopp

Flyet var på vei fra den internasjonale flyplassen i Madrid til Toronto og sirkulerte lenge over flyplassen. Et F18 jagerfly fra en militærbase ble ifølge spanske medier sendt ut for å evaluere skadene. Og aviser over hele verden fulgte innflygingen live.

Da flyet faktisk landet klokken 19.10, skjedde det tilsynelatende smertefritt.

Utrykningskjøretøy kjørte umiddelbart bort til flyet og nå starter jobben for å få ut passasjerene.

– Det venter nær Madrid for å brenne drivstoff før landing, påpekte flygelederne Enaire på Twitter før landingen.























NØDLANDING: Flyet fra Air Canada går inn for landing i Madrid.

Krisemøte før landingen

128 passasjerer skal være om bord i flyet, som er av typen Boeing 767, opplyser Air Canada i en uttalelse. En krisestab med samferdselsministeren ble satt på flyplassen.

Air Canada sier til CBC News at flyet fikk problemer med motoren rett etter avgang.

– Et hjul skal også ha blitt revet i stykker ved avgang, ett av ti på denne typen fly, skriver Air Canada.

– Flyet, et Boeing 767–300 er designet for å operere på én motor og våre piloter er godt trenet for en slik eventualitet, skriver Air Canada.

Grafikk: Flightradar24.com

Uklar årsak

Først nå som flyet har landet, går det an å få et endelig svar på hva som faktisk gikk galt om bord.

Lederen i Pilotforbundet, Petter Førde, tror ikke at deler fra landingsutstyret kan ha falt av og videre inn i motoren, slik flere spanske medier melder.

– Det virker veldig rart. Hovedhjulene sitter bak motorene, så hvis noe faller av fra hovedhjulene vil det gå bakover, og ikke inn i motorene. Hvis dette er forklaringen må det være noe fra nesehjulet, sier Førde.

Førde sier at det ikke er vanlig at fly får problemer med landingshjulene, men at det skjer fra tid til annen.

– Da kan man koble ut det hydrauliske systemet som gjør at hjulene holdes oppe, og da vil tyngdekraften gjøre jobben.

Publisert: 03.02.20 kl. 18:08 Oppdatert: 03.02.20 kl. 19:25

Flere artikler

Fra andre aviser