LØPER VEKK: En kvinne sliter med å puste idet hun hjelpes vekk fra parlament i Beirut, lørdag kveld. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Libanon rakner: «Når folket er sultne, spiser de sine ledere»

BEIRUT (VG) Etter snart 100 dager med opprør har politikerne i Libanon vært paralyserte, mens landets økonomi er i fritt fall, strømmen forsvinner og innbyggerne som sier fra med sinne, skades i møtet med politiet.

For mindre enn 10 minutter siden

Lørdag var VG midt i gateslaget der nesten 400 ble skadet. Her er vår rapport:

Det er lørdag ettermiddag og idet solen er i ferd med å gå ned har opprørspolitiet barrikadert seg foran parlamentet.

Massive folkemengder står på hver side av barrikadene, akkurat i skjul for politiets vannkanoner.

En ung kvinne går plutselig rolig ut midt i skuddlinjen, plukker opp noen steiner og forsøker å klatre opp på en sperring av piggtråd. Hun faller raskt ned.

GATEKAMP: Demonstranter kaster stein mot opprørspolitiet i Beirut sentrum lørdag ettermiddag. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Kampropet til befolkningen «Thawra! Thawra! Thawra!» (Revolusjon! Revolusjon! Revolusjon!») runger gjennom folkemengden idet en annen demonstrant bryter seg forbi VG med et libanesisk flagg. Han stormer rundt hjørnet og dytter flagget med full kraft mot politiet.

Tåregass fyller plutselig gatene, og menneskene her, unge og gamle libanesere fra alle sekter og religioner, begynner å brekke seg og hive etter pusten.

På en stor plakat i folkemengden står det skrevet: «Når folket er sultne, spiser de sine ledere».

STARTEN PÅ SLAGET: En demonstrant treffes av en vannkanon utenfor parlamentet lørdag ettermiddag. Kampene varte til langt på natt. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Landet er i fritt fall

Det går mot slutten av det Libanons innbyggere på forhånd hadde døpt «Raseriets uke». Gjennom hele uken har sinnet eskalert og dag etter dag har kampene med opprørspolitiet blitt mer alvorlige.

Etter 95 dager med demonstrasjoner mot landets politiske elite, mot massiv korrupsjon og mislykket økonomisk styring, står landet uten regjering.

Libanon var i dype vanskeligheter gjennom fjoråret, men nå er det virkelig alvor.

Den lokale valutaen, libanesiske lire, stuper og har mistet 60 prosent av sin verdi på få uker.

Landets gjeld er en av verdens høyeste sammenliknet med folketall, og i et land som har gjort seg helt avhengig av import, har mange av landets bedrifter ikke lenger råd til å fortsette.

Landets banker har innført kapitalkontroll, noe som betyr at folk ikke fritt får tatt ut pengene de har i banken.

TUSENVIS: Demonstranter løper unna vannkanonene til opprørspolitiet lørdag ettermiddag. Flere tusen demonstranter var ute i gatene. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Mange dagligvarebutikker har innført rasjonering på enkelte varer, og strømmen forsvinner oftere enn de vanlige tre timene befolkningen de siste årene har vært vant med. Store deler av befolkningen har ikke råd til generatorer.

Landets sykehus og helsetjenester er i krise , fordi den økonomiske kollapsen nå fører til mangel på medisiner og annet livsviktig medisinsk utstyr. Leger og sykepleiere har den siste tiden ropt ut for å advare mot en kommende kollaps.

MANGE SKADET: En demonstrant sitter på bakken mens andre løper unna. Over 350 mennesker, politi og demonstranter, ble skadet lørdag. Foto: Amund Bakke Foss, VG

FN-utsending: Politikerne kan klandre seg selv

FNs utsending til Libanon, Jan Kubis, er rystet over de libanesiske politikerenes manglene vilje til å løse krisen.

Store deler av den libanesiske befolkningen ønsker en regjering av teknokrater som er uavhengig av partier og religion, som med spesialkompetanse kan dra Libanon ut av krisen.

Selvom landet fikk ny statsminister i desember, er det fortsatt ingen regjering på plass. En av hovedårsakene er de vante politikernes interne posisjonering og maktkamp.

Denne uken gikk FN-utsendingen Kubis ut på Twitter og beskrev hvordan lederne med ansvar for den økonomiske styringen kun står på sidelinjen og ser på alt kollapse. «Utrolig» skrev han.

På onsdag skrev han videre:

«En ny dag med forvirring rundt regjeringsdannelsen, samtidig som demonstrantene bare blir sintere og økonomien er i fritt fall. Politikere, dere kan ikke klandre folket, dere må klandre dere selv for dette farlige kaoset.»

RYKKET FREM: Politistyrkene rykker frem på Martyr-torget, før de raskt trekker seg tilbake. Foto: Amund Bakke Foss, VG

En libaneser oppsummer landets fall

Dagen før FN-utsendingens utblåsning, på tirsdag, er veiene inn og ut av Libanons hovedstad i brann og det er massive demonstrasjoner utenfor landets sentralbank.

På en fortauskant i utkanten av en stor folkemengde sitter Cyrene Bader og røyker. VG setter seg ned sammen med henne.

Bader bruker et lite libanesisk flagg som hårbånd, rundt halsen henger en gassmaske, og 20 meter bak henne brenner bildekk som er lagt ut og tent på for å sperre en hovedvei gjennom sentrale Beirut.

TIDLIGERE I UKA: Demonstranter tente på bildekk over hele Beirut tirsdag, i starten av den varslede uken med motstand. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Det hun sier oppsummerer hvordan katastrofen i det lille, strategisk plasserte landet, påvirker vanlige folks liv:

– Vi er i en kollaps, og vi er i fare for å tape våre penger og alt vi har spart opp gjennom livet. Vi klarer ikke å ta ut pengene våre. Bankene har lånt penger til Sentralbanken, som igjen har lånt penger til regjeringen som er konkurs. Jeg er forsikret gjennom et lokalt selskap, som også snart er konkurs.

Libanon har også lånt masse penger fra utlandet for løse strømkrisen, som nå bare blir verre for hver dag. Bader har dager da hun ikke har strøm i boligen sin.

– Jeg må varme vann i en potte, som en person fra Middelalderen, jeg kan ikke vaske klærne mine eller ta en dusj.

SPERRER VEIEN FOR Å PRESSE MYNDIGHETENE: En gutt setter seg ned i en sofa han akkurat tente på ved en veisperring ved flyplassen i Beirut, tirsdag denne uken. Foto: Amund Bakke Foss, VG

– Og det er enda ikke en ny regjering?

– Vi visste at den nye statsministeren ikke var i stand til å fikse noe. Vi har mistet all tilitt til denne typen «politiske ledere».

Bader forklarer videre:

– Jeg har vært ute på gatene i 90 dager, og alle politikerne skyr unna deres ansvar og det faktum at beslutningene de tok har fått oss inn i dette kaoset. Strømproblemet påvirker ikke bare oss personlig, men også produksjonen av varer for lokale bedrifter.

Bader krever, som så mange andre, at valglovene endres og at det skrives ut et nyvalg.

– Det politiske systemet er ikke bare korrupt, det er sekterisk. Politikerene bruker religion som en unnskyldning, og jeg forstår ikke hvorfor ikke politikk og religion er separert. Europa og resten av den utviklede verden har gjort det for lengst. Hvorfor bruker vi religiøse ledere til å lede politiske partier? Jeg forstår det ikke.







Demonstranter skyter fyrverkeri mot politiet lørdag kveld.

400 skadet - gutt skutt i øyet

Tilbake til gateslaget i Beirut sentrum lørdag kveld:

Tåregassen er så tykk at demonstrantene løper vekk fra politibarrikaden foran parlamentet. VG løper med dem.

Kvinnen som klatret opp og kastet stein, blir båret vekk mens hun hiver etter pusten. Hun setter seg i en bakgate alene og ser helt tom ut i blikket.

De andre løper videre mot Martyr-torget, stedet som var i frontlinjen i landets borgerkrig som varte mellom 1975 og fram til 1990. En gutt som er født lenge etter det, presser seg inntil en vegg, akkurat i skjul for politiet skuddlinje. VG står der sammen med ham, da han snur seg og spør om vi kan tenne en fyrverkeri-rakett for ham. Han skal skyte den mot politiet. Vi sier nei.

Den siste uken har volden økt på begge sider. Demonstrantene VG snakker med ser eskalering som den eneste måten å få myndighetene vil lytte. Ingenting skjedde mens demonstrantene kun sang og danset i protest gjennom flere måneder i fjor.

FRONTLINJEN: To demonstranter venter bak en vegg, før de løper ut og kaster stein mot politiet, lørdag kveld. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Det har blitt mørkt og alt har blitt farligere nå.

Politiet har begynt å skyte med gummikuler. Flere mennesker på torget blir truffet i øyet og minst en gutt mister synet. I en sidegate sitter eller ligger minst 15 mennesker og hiver etter pusten eller gråter ustoppelig som følge av tåregassen. Røde Kors kommer stormene ble bevisstløse demonstranter i armene. Vi tråkker i oppkast idet vi forsøker å komme oss unna.

Minst 377 mennesker, inkludert medlemmer av politiet, blir enten tatt til sykehus eller behandlet på stedet i løpet av kvelden. Flere blir pågrepet og senere løslatt.

BESKYTTELSE: En demonstrant beskytter seg med gassmaske på Martyr-torget i Beirut. Foto: Amund Bakke Foss, VG

På vei vekk, ser vi en gutt knuse en minibank med et jernrør. I ytterkanten av torget har en gruppe demonstranter begynt å gå løs på kontorene til Libanons nasjonale bankforening.

En ung mann bruker alle sine krefter på å kaste en veisperring inn i inngangvinduet.

Det er da vi ser hva som står tagget på vinduet:

«Tyver!»

PS: Søndag kveld fortsetter gatekampene med uforminsket styrke. Flere personer ble også skadet søndag.

BANKFORENING: En demonstrant knuser et vindu i bygget til Libanons bankforening lørdag kveld. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Publisert: 19.01.20 kl. 21:17

