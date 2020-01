KAN KRASJE: Her, over Pittsburgh, kan to satellitter krasje i natt.

To satellitter på kollisjonskurs over USA

To gamle satellitter står i fare for å kollidere med hverandre i natt. Da vil de knuses i tusenvis av små biter, som vil spres i rommet.

Det amerikanske selskapet LeoLabs overvåker satellitter og romsøppel, og følger nøye med på de to satellittene som beveger seg mot hverandre i stor fart.

Om de kolliderer, er det estimert at de vil gjøre det rundt 9000 kilometer direkte over Pittsburgh i USA.

Da vil de knuses, noe som vil føre til at det spres store mengder romsøppel. CNN skriver at dette vil kunne skape problemer for andre satellitter i rommet.

– Bekymringsverdig

Mandag estimerte LeoLabs at det var en sannsynlighet på 1/100 at de to satellitt ville kollidere. Onsdag er sannsynligheten oppjustert til 1/20.

– Det er ikke så usannsynlig som det vanligvis er. Vi begynner å bekymre oss når det er 1/10.000, sier Jonathan McDowell, astronom ved Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics tidligere til CNN.

Han kaller sannsynligheten for at de to satellittene vil kollidere for «ekstremt bekymringsverdig».

Ifølge LeoLabs bidrar størrelsen på saltetittene til muligheten for en kollisjon.

Om saltetittene krasjer vil det skje klokken 03:39 norsk tid, ifølge CNBC.

NRK, som tidligere har omtalt saken, har snakket med avdelingsdirektør Terje Wahl i Norsk Romsenter. Han sier til statskanalen at banene til de to satellittene regelmessig fører dem over Norge – og at selv om sammenstøtet ikke skjer her, kan søppelet også komme hit.

– Atmosfæren beskytter oss. Det aller meste vil brenne opp på grunn av friksjonen, beroliger han.

– Søppel i århundrer

LeoLabs-sjef Dan Ceperley sier til CNBC at de to satellittene raser mot hverandre i en fart på nesten 43 ganger lydens hastighet.

– Hvis de kolliderer med hverandre, så er det tusenvis av nye biter med romsøppel, og de vil forbli der oppe i århundrer. Så plutselig er det en stor ny risiko, og vi har ingen måte å håndtere det på, sier han.

Han sier den eventuelle kollisjonen kan være synlig ved bruk av teleskop, men ikke med det blotte øye.

Astronom McDowell utdyper overfor CNN hvorfor romsøppel er et problem han mener det må tas tak i. Han sier det har vært en stor økning av objekter i verdensrommet.

– Bekymringen er at vi vil begynne å se en kjedereaksjon hvor satellitter ødelegger hverandre med skrapmetall, sier han.

– Folk må bry seg om dette, fordi vi er avhengige av verdensrommet for mange ting nå om dagen. Så selv om du aldri drar ut i verdensrommet bruker du romteknologi med ting som GPS, internett og satellittkommunikasjon.

Publisert: 29.01.20 kl. 23:35 Oppdatert: 29.01.20 kl. 23:47

