WHO med fire tiltak for virusbekjempelse

Inngripende restriksjonstiltak bidrar kun til å sakke virusspredningen. Myndighetene må supplere med andre tiltak dersom de vil stoppe pandemien, ifølge WHO.

For å bekjempe viruset må myndighetene:

Skaffe mer personell i helsevesenet.

Iverksette systemer for å finne alle mistenkte smittetilfeller av coronavirus.

Gjennomføre flere virustester.

Bygge ut flere behandlings- og isolasjonsfasiliteter.

Det sier direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Vi oppfordrer alle land som har innført såkalte nedstengningstiltak, til å bruke denne tiden til å angripe coronaviruset, sier Tedros.

Samme budskap har han gjentatt flere ganger.

– Du kan ikke vinne en fotballkamp bare ved å forsvare deg. Du må angripe også, sa Tedros mandag.

– Å be folk om å bli hjemme og andre tiltak for sosial distansering er viktig for å bremse virusets spredning og kjøpe tid, men det er defensive tiltak. For å vinne må man angripe viruset med målrettet taktikk: Man må teste alle mistenkte tilfeller, isolere og behandle alle som bekreftes smittet, og spore opp og sette alle de har vært i nær kontakt med i karantene, sa han.

Bremsetiltak

I Norge er det innført en rekke tiltak som skal bremse spredningen av viruset.

13. mars kunngjorde statsminister Erna Solberg følgende tiltak, som videreføres til og med 13. april:

Barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universiteter, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner stenges. Unntak gjelder for 15 definerte kritiske samfunnsfunksjoner, som personer i helsesektoren

Kulturarrangementer, idrettsarrangementer, treningssentre, svømmehaller og virksomheter som tilbyr frisør, hudpleie, massasje, kroppspleie og tatovering forbys

Alle virksomheter i serveringsbransjen stenges, det omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. Unntak gjelder kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand. Buffet forbys.

Restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner. Helsepersonell som jobber med pasientbehandling, får heller ikke reise utenlands for å sikre at Norge har helsepersonell tilgjengelig

Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norden, skal i hjemmekarantene – uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette gjelder alle som er kommet til landet siden 27. februar

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet – både tjenestereiser og privatreiser. De vil få kostnadene kompensert.

Flest døde i Europa

På verdensbasis har over 20.000 personer dødd med covid-19, og de fleste av dødsfallene har skjedd i Europa, ifølge oversiktene fra nyhetsbyrået AFP, Worldometer og Johns Hopkins University onsdag kveld.

16.000 dødsfall er innrapportert til WHO.

I Norge har 3066 mennesker fått påvist viruset. Hittil har 14 mennesker dødd, mens 238 er innlagt på sykehus. Det viser VGs oversikt.

