VIL HA KINA MED: Jens Stoltenberg sa til Kinas utenriksminister Wang Yi lørdag, at Kina må inn i det globale regimet for rustningskontroll. Foto: NATO

Spår «jungelens lov» om atomavtalene faller sammen

MÜNCHEN (VG) I et forsøk på å redde de siste atomavtalene fra å falle sammen, har NATO-sjef Jens Stoltenberg forsøkt å dra Kina inn i avtalene om våpenkontroll.

Bakteppet er uhyre skummelt:

– Jeg er veldig, veldig bekymret, sier den franske forsvars-analytikeren Francois Heisbourg.

– Dersom de siste atomavtalene ikke lar seg fornye i det neste året, er det bare jungelens lov som gjelder, sa Heisbourg på Sikkerhetskonferansen i Munchen i helgen.

Ingen begrensing

Jens Stoltenberg deler hans bekymring:

– For første gang siden 70-tallet risikerer vi at det ikke finnes noen begrensninger på antallet atomvåpen i verden, sier NATO-generalsekretæren til VG.

Lørdag hadde han et eget møte med Kinas utenriksminister Wang Yi.

Kina har i antall under 10 prosent av Russlands og USAs atomstridshoder, men ruster nå kraftig opp sitt forsvar og utvikler nye «leveringsmidler», altså missiler, som i fremtiden også kan bære atomvåpen.

Både Russland og USA sier at Kina må med dersom de skal være villig til å gå videre med globale atom-nedrustningsavtaler.

Kina må med

– Jeg har tatt opp behovet for rustningskontroll både med Russland og Kina. I mitt møte med Kina var jeg opptatt av at når Kina blir sterkere militært, må de også fullt og helt bli med i det store nedrustnings-regimet, sier Jens Stoltenberg.

Men den kinesiske utenriksministeren var ikke innom nedrustning da han fikk sin tid på scenen på Sikkerhetskonferansen i München.

Yi snakket om kampen mot Covid-19 viruset. Han forsvarte Kina mot angrepene på 5G-teknologien fra Huawei, og understreket Kinas vilje til å delta i annet internasjonalt samarbeid.

– Kinas perspektiv er at deres atomraketter er i antall under 10 prosent av USA og Russlands stridshoder. De har ingen interesse i å stoppe nå. Det er ingen vits i å snakke med dem om rustningskontroll, når de står overfor betydelig større atomstyrker fra Russland og USA, sa den amerikanske Kina-eksperten Robert S. Ross til VG i forrige uke.

Stoltenberg: Russland brøt INF

I et eget møte med Russlands utenriksminister Sergei Lavrov i München, tok Stoltenberg også opp den havarerte INF-avtalen, forbudet mot kjernefysiske mellomdistanseraketter på det europeiske kontinentet.

– Det Russland burde gjort, var å sikre de avtalene vi har, sier Stoltenberg til VG.

– Vi diskuterte INF-avtalens sammenbrudd. Jeg understreket at Russland har brutt denne avtalen, de har utplassert mellomdistansevåpen som kan bære atomvåpen, som kan nå europeiske byer, og som er mobile og lett å gjemme, sier NATO-sjefen.

NATO jobber fortsatt med å svare opp denne nye trusselen:

– Vi har ingen planer om å speile det Russland gjør. Men vi kommer til å iverksette tiltak for å opprettholde vår avskrekking, sier Stoltenberg.

Macron vil ha atom-dialog

En annen som har varslet modernisering av sine atomvåpen, er Frankrikes president Emmanuel Macron.

Ifølge Macron må Europa planlegge sitt eget atomforsvar.

Frankrikes atomvåpen står ikke under NATOs kommando, men Macron sa i München at tiden er inne for en «europeisk strategisk dialog» som også inkluderer avskrekking med atomvåpen uavhengig av USA.

Frankrike har under 300 atomstridshoder, mens USA og Russland har flere enn 6000 hver.

Men dette avviser NATO-sjef Jens Stoltenberg:

– NATO har en velprøvd atom-avskrekking i Europa. Den har vært på plass i flere ti-år, den er testet og vi øver stadig, og det er den ultimate sikkerhetsgarantien for Europa, sier Stoltenberg.

Det internasjonale Instituttet for strategiske studier, IISS, la fram sin årlige rapport om verdens militærbalanse i München. Den viser at USA, Kina, Saudi Arabia, Russland og India er verdens største militærmakter.

De globale forsvarsbudsjettene økte samlet med omlag fire prosent i 2019. USA og Kina la begge på 6.6 prosent på sine forsvarsbudsjetter i fjor.

Publisert: 17.02.20 kl. 05:57 Oppdatert: 17.02.20 kl. 06:14

