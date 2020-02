– GLADE: Her vinker statsminister Boris Johnson og Carrie Symonds utenfor statsministerboligen i London. Foto: AP

Dobbel lykke for Boris Johnson

Storbritannias statsminister Boris Johnsen har medvind på hjemmebane. Nå venter han barn med samboeren Carrie Symonds – som han også har forlovet seg med.

Oppdatert nå nettopp

– Statsministeren og Miss Symonds er veldige glade for å kunngjøre forlovelsen og at de venter en baby på forsommeren, sier en talsperson for paret, ifølge BBC.

Det nyforlovede paret har bodd sammen i 10 Downing Street i London siden juli i fjor, sammen med den adopterte hunden Dilyn.

Den siste sittende statsministeren som fikk barn var David Cameron, som fikk datteren Florence Rose Endellion sammen med Samantha Cameron i august 2010.

Den 55 år gamle statsministeren Boris Johnson har fire voksne barn med sin tidligere kone og advokat Marina Wheeler.

De to var gift i 25 år og kunngjorde skilsmissen bare timer etter at The Sun skrev en artikkel om at politikeren ble kastet ut av kona etter å ha blitt beskyldt for utroskap.

Johnson fikk også et barn utenfor ekteskapet i 2009 med kunstkonsulenten Helen MacIntyre.

Publisert: 29.02.20 kl. 19:09 Oppdatert: 29.02.20 kl. 19:20