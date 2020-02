TWITTER-LEI: Justisminister i USA William Barr. Foto: REUTERS

Justisminister ut mot Trump: - Jeg lar meg ikke mobbe

Den amerikanske justisministeren sier at president Donald Trumps angrep mot justisdepartementet gjør det umulig for ham å gjøre jobben sin – og legger til at han «ikke vil la seg bli trakassert av noen».

– Det er på tide å stoppe tvitringen om justisdepartementets straffesaker, sier justisminister William Barr i et intervju med ABC News.

Bakgrunnen er departementets håndtering av straffeutmålingen for Trumps venn og rådgiver Roger J. Stone jr., som er dømt for syv lovbrudd i sine bestrebelser på å hindre kongressens etterforskning av presidenten.

Da det ble kjent at aktoratet ville be om syv til ni års fengsel for Stone, kalte Trump påstanden «horribel og veldig urettferdig» og karakteriserte det som et justismord.

Dagen etter satte justisdepartementet påstanden til side og fortalte dommeren at en fengselsstraff av et slikt omfang «ikke ville være passende»

Fire medlemmer av aktoratet i straffesaken mot Stone trakk seg tirsdag i protest over departementets avgjørelse.

Enda verre ble det da presidenten onsdag morgen på Twitter gratulerte Barr for å ha tatt ansvar i en sak som Trump mener var kommet fullstendig ut av kontroll.

VENTER PÅ DOM: Trumps tidligere rådgiver Roger Stone på vei til den føderale domstolen i Washington DC i januar i fjor. Foto: Andrew Harnik / AP

– Jeg lar meg ikke mobbe eller påvirke av noen. Enten det er kongressen, et redaktørkollegium eller presidenten, vil jeg gjøre hva jeg synes er riktig. sier William Barr til ABC News.

Barr har vært en av presidentens mest lojale allierte. Han sier at presidenten aldri har bedt ham gripe inn i en straffesak.

– Jeg kan ikke gjøre jobben min i departementet, om jeg skal ha en konstant strøm av kommentarer i bakgrunnen som undergraver meg, uttaler Barr.

Trump insisterer på at hans tvitring ikke var politisk innblanding. Han gikk til angrep på de fire aktorene og ba dem «komme seg tilbake på skolebenken».

Justisminister Barr skal forklare seg for justiskomiteen i Representantenes hus 31. mars. Han tiltrådte i februar i fjor.

Tidligere etikkombud i den amerikanske regjeringen Walter Shaub skriver på Twitter:

– En korrupt autoritær og håndlangerne hans bruker justisdepartementet som skjold, samtidig som de svinger sverdet over politiske rivaler. Det er umulig å overdrive hvor farlig dette er.

Roger Stone er funnet skyldig i falsk forklaring til Kongressen, samt å ha påvirket et vitne og motarbeidet etterforskningen etter hackingen av Demokratenes e-poster i valgkampen i 2016.

