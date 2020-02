FRIVILLIGE: John Brabham og Cyndia Brabham har møtt opp på det lokale valgkampkontoret for å ta telefoner for Joe Biden. Foto: Thomas Nilsson / VG

Nå er det vinn eller forsvinn for Biden: – Har kjempet for oss i over 40 år

CHARLESTON (VG) Ekteparet Brabham jobber hardt for å få folk til å stemme på Joe Biden. Den tidligere visepresidenten må vinne i Sør-Carolina for å ha en sjanse til å bli Demokratenes presidentkandidat, mener eksperter.

Cynda og John Brabham sitter i hvert sitt avlukke i Joe Bidens valgkampkontor i Charleston. Foran seg har de lange lister med navn som skal ringes og overtales til å stemme på Joe Biden i lørdagens primærvalg.

Ekteparet har satt av tre dager til å bidra i innspurten.

– Det er mye som står på spill. Det er veldig, veldig viktig at han blir vår kandidat, sier Cynda Brabham.

Veggene i lokalet er plastret med Biden-plakater og det amerikanske flagget. Tre-fire frivillige bidrar med å ta telefoner, mens andre er ute og banker på dørene.

– Hvorfor er det viktigere at han vinner i stedet for eksempelvis Bernie Sanders?

– Jeg synes Bernie Sanders har for mange ideer som ikke vil bli innført. Vi trenger en moderat. Vi trenger en som bygger videre på Obamacare, som har gitt helseforsikring til mange amerikanere. Han kan utenrikspolitikk og har mye erfaring. I denne stunden synes jeg han er perfekt for denne jobben.

SISTE INNSATS: Frivillige på Bidens valgkampkontor i Charleston. Foto: Thomas Nilsson / VG

Joe Biden, som lenge var blant favorittene til å bli Demokratenes presidentkandidat, er under press. Etter begredelige resultater i Iowa og New Hampshire satser han alle kort på å vinne primærvalget her i Sør-Carolina.

– Hvis dere sender meg ut av Sør-Carolina med en seier, er det ingenting som kan stoppe oss, sa Biden tidligere denne uken.

– Han må vinne

En seier her kan bli avgjørende for om han kan fortsette valgkampen.

– Jeg tror ikke det er mulig å overdrive hvor viktig det er for ham å vinne denne delstaten, sier Robert Oldendick, professor ved avdelingen for statsvitenskap ved universitetet i Sør-Carolina.

FAVORITT: Joe Biden har gjort det dårlig så langt i valgkampen, men ledere på målingene i Sør-Carolina. Foto: Thomas Nilsson / VG

I lang tid hadde Biden en overlegen ledelse på målingene i delstaten. De siste månedene har Bernie Sanders, som har triumfert i tre primærvalg, tatt innpå.

Oldendick viser til at Joe Biden selv har kalt dette primærvalget for en «brannmur».

– Det tror jeg er en treffende beskrivelse. Han må vinne her. Til og med en seier på ett til to prosentpoeng over Sanders kan bli sett på som et tap, med tanke på forventningene. Hvis han kommer på annenplass vil det virkelig fjerne ham som et alternativ.

Dette viser de siste meningsmålingene fra Sør-Carolina:

Biden har stått sterkt blant svarte velgere, som utgjør over halvparten av demokratene i Sør-Carolina. For første gang i år blir de avgjørende for resultatet i et primærvalg.

– Kan ikke relatere

Den tidligere visepresidenten har fått støtte fra en rekke lokale ledere, pastorer og politikere. Onsdag denne uken erklærte kongressmedlem Jim Clyburn at Biden får hans stemme, noe som er ventet å få stor betydning.

J.A. Moore er blant politikerne som har valgt en annen kandidat.

– Denne ideen i starten om valgkampen som noe uunngåelig ... jeg kunne ikke relatere til det. Ingenting i mitt liv har vært uunngåelig. Alt jeg har gjort i livet mitt har vært på tross av – å overkomme odds og holde ut, sier Moore, og utdyper:

– Han har ledet med 20–30 prosentpoeng hele året. Han er den tidligere visepresidenten til den mest populære presidenten i vår generasjon. I et helt år har vinklingen i mediene vært at hans kampanje har vært uunngåelig.

SIER NEI TIL BIDEN: JA Moore representerer Charleston og Berkely i Representantenes hus i Sør-Carolina. Foto: Thomas Nilsson / VG

Valgte Buttigieg

Moore, som representerer Charleston og Berkeley i Representantenes hus i Sør-Carolina, støttet opprinnelig Kamala Harris. Han sier han snakket med Biden og flere andre kandidater da hun trakk seg.

Til slutt bestemte han seg for å støtte Pete Buttigieg. Moore forteller at han hadde tatt med Buttigieg til Mother Emanuel-kirke i Charleston, der Dylann Roof skjøt og drepte ni mennesker i 2015 – blant andre Moores søster.

– Jeg sa han kunne ta et bilde, men han ville ikke det. Og det fortalte alt. Det fortalte meg at han ikke var der for en fotomulighet.

– Det er så mange kandidater som har kommet hit de siste årene, som har besøkt kirken og lagt ut noe om det for å bekrefte en sensitivitet for rasespørsmål, nærmest som en rett til å passere. Det gjorde ikke Pete. Jeg syntes det var omtenksomt. Det er en slik president jeg vil ha: En president som er streber etter å tjene andre mennesker, som har integritet.

– Hva tenker du om at minoritetene ikke er representert blant toppkandidatene?

– Jeg synes det er viktig, men det betyr ikke alt. Å bare ha en svart presidentkandidat løser ikke alle institusjonelle, kulturelle og strukturelle urettferdigheter som svarte folk møter i dette landet.

Avgjørende

Professor Seth Masket mener Biden må vinne i delstaten for å ha nok kraft inn i den såkalte «supertirsdagen» 3. mars – da det holdes valg i en rekke delstater.

– Alle har antatt at Biden vil vinne i Sør-Carolina og i andre sørstater. En seier hjelper ham ikke enormt, men et tap vil få det til å virke som om det ikke er noe sted han faktisk kan vinne, sier Masket, som leder senter for amerikansk politikk ved Universitetet i Denver.

– Hva vil en andre- eller tredjeplass bety?

– Det vil bety at det ikke er noen region i landet som foretrekker ham. Det er ødeleggende for en kandidat som kom inn i dette løpet med en universell navngjenkjenning og bred støtte fra folk på innsiden i partiet.

Professor Oldendick mener nedgangen på målingene skyldes to ting:

– Innsatsen på debattene har ikke vært konsistent. Og valgkampanjen hans virker ikke å være like entusiastisk som andre kampanjer.

ENTUSIASTISK: Felicia Blake Cummings roper heiarop utenfor debattlokalet i Charleston tirsdag kveld. Foto: Thomas Nilsson / VG

Natt til onsdag norsk tid møttes kandidatene til enda en viktig debatt i Charleston. Sykepleier Felicia Blake Cummings hadde møtt opp utenfor lokalet for å vise sin støtte for Biden.

– Han er autentisk. Jeg elsker ham. Han har kjempet for oss i over 40 år. Ikke bare for noen av oss – for alle oss.

Hun nevner helsehjelp, bostøtte og en justisreform som de viktigste sakene.

– Sanders er ok, men han kan ikke måle seg med Joe Biden. Han er en god nummer to, men ikke nummer én.

