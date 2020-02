Pete Buttigieg,Elizabeth Warren og Bernie Sanders på debattscenen i Charleston, South Carolina. Foto: Patrick Semansky / AP

Demokratenes debatt: Tøffe angrep mot Bernie Sanders

Etter en sterk seier i primærvalget i Nevada, går Bernie Sanders inn i nattens debatt som en naturlig skyteskive for de andre kandidatene.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg hører navnet mitt bli nevnt en del i natt, jeg lurer på hvorfor? sa Bernie Sanders etter at de demokratiske kandidatene hadde vært i gang på scenen i South Carolina i knappe ti minutter.

På forhånd var det varslet tøffe angrep mot Vermont-senatoren, etter at han stakk av med en sterk seier i Nevada forrige uke.

– Debatten i natt må handle om én kandidat, og det er Bernie Sanders, sier Tim O’Brien, en av tidligere New York-borgermester Michael Bloombergs rådgivere til CNN.

Det kan virke som om Bloomberg fulgte rådgiverens råd: Det gikk ikke lang tid før han gikk i strupen på Sanders med følgende melding:

– Putin mener Trump bør fortsette å være USAs president, og det er derfor Russland hjelper deg Sanders med å bli gjenvalgt, slik at du kan tape for ham.

BERNIE: En Bernie Sanders-supporter på plass utenfor debattscenen i Charleston natt til onsdag. Foto: Thomas Nilsson / VG

Nattens debatt er den siste før den såkalte «supertirsdag» 3. mars, dagen da 14 delstater holder sine primærvalg, og kandidatene var tydelig stressede: Debatten var preget av flere personangrep og avbrytelser, og spesielt stygt ble det da Elizabeth Warren fortsatte sine angrep på Michael Bloomberg.

– Da jeg jobbet som lærer, en jobb jeg elsket, mistet jeg jobben da det syntes at jeg var gravid. Men i det minste hadde jeg ikke en sjef som sa til sin arbeidsgiver: «Drep det», slik Bloomberg har sagt til en kvinnelig ansatt.

– Jeg har ALDRI sagt dette, svarte en tydelig frustrert Bloomberg.

På spørsmål om hva slags bevis Warren hadde for denne påstanden, svarte hun «kvinnens ord».

South Carolina holder sitt primærvalg til helgen. Ved forrige valg i 2016 tapte Vermont-senatoren stort for Hillary Clinton her, skriver Guardian.

Anti Bernie-reklamer

Før debatten publiserte kampanjeapparatet til Pete Buttigieg, Joe Biden og Michael Bloomberg publisert TV-reklamer som går til angrep på senatoren fra Vermont, skriver BBC.

Hovedbudskapet er at han er for venstrevridd til å kunne slå Donald Trump.

Tidligere ordfører i South Bend i Indiana sier det slik:

– Senator Sanders tror på en ubøyelig, ideologisk revolusjon som utelater demokrater flest, for ikke å snakke om amerikanere flest, sa tidligere borgermester Pete Buttigieg (38) ifølge New York Times.

Kritikken mot Sanders tok seg opp etter et intervju med 60 Minutes, der et klipp fra 1980 viser at Sanders tilsynelatende hyller Cubas tidligere diktator Fidel Castro.

Publisert: 26.02.20 kl. 01:41 Oppdatert: 26.02.20 kl. 02:38

