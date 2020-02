Første danske smittet av nytt koronavirus

En ansatt i dansk TV 2 har fått påvist smitte av covid-19-viruset, opplyser TV-kanalen og Sundheds- og Ældreministeriet i Danmark.

NTB-Ritzau

Vedkommende, som er den første dansken som har fått påvist viruset, var i forrige uke på skiferie nord i Italia sammen med familien. Etter ferien fikk han feber og begynte å hoste.

Covid-19-viruset har spredd seg til flere europeiske land, og Italia er landet i Europa med klart flest tilfeller av folk som har testet positivt for viruset.

TV-kanalen opplyser at mannens kone og sønn også er testet for viruset, men at begge deres prøver var negative.

Mannen var på jobb onsdag, før virussmitten ble påvist natt til torsdag. Han er nå sendt hjem for å begrense spredningsfaren.

– Vi er selvfølgelig dypt rystet over at det vi trodde var dypt usannsynlig, nå er blitt vår virkelighet, sier den smittende mannen i et Facebook-innlegg, gjengitt av TV 2.

Danske helsemyndigheter er nå i dialog med mannen for å få kartlagt hvem han har vært i kontakt med siden hjemkomsten.

Publisert: 27.02.20 kl. 08:01

