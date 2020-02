Første danske smittet av nytt coronavirus: – Uvirkelig

En ansatt i dansk TV 2 har fått påvist smitte av covid-19-viruset, opplyser TV-kanalen og Sundheds- og Ældreministeriet i Danmark.

Oppdatert nå nettopp

Jakob Tage Ramlynge, som er den første dansken som har fått påvist viruset, var i forrige uke på skiferie nord i Italia sammen med familien. Etter ferien fikk han feber og begynte å hoste.

– Vi er selvfølgelig dypt rystet over at det vi trodde var dypt usannsynlig, nå er blitt vår virkelighet, skriver han i et Facebook-innlegg, gjengitt av TV 2.

les også FHI: Coronavirus påvist i Norge: – Ikke grunn til å engste seg

Covid-19-viruset har spredd seg til flere europeiske land, og Italia er landet i Europa med klart flest tilfeller av folk som har testet positivt for viruset. TV-kanalen opplyser at Ramlynges kone og sønn også er testet for viruset, men at begge deres prøver var negative.

– Vi er ved godt mot, selv om vi er trøtte og preget av hodepine, vondt i halsen og hoste. Det blir uvirkelig å skulle være sperret inne i to uker, men vi prøver å få det beste ut av det, skriver Ramlyng som fredag sitter i hjemmekarantene i Facebook-innlegget.

Han var på jobb onsdag, før virussmitten ble påvist natt til torsdag. Han er nå sendt hjem for å begrense spredningsfaren. Danske helsemyndigheter er nå i dialog med ham for å få kartlagt hvem han har vært i kontakt med siden hjemkomsten.

– Tar situasjon

Danmarks helseminister Magnus Heunicke sier under en pressekonferanse torsdag morgen at situasjonen blir tatt meget alvorlig av alle myndigheter.

– Nå går arbeidet i gang med å oppspore personer som har vært i kontakt med mannen. Vi bruker karantene når det er nødvendig.

På spørsmål om hva de vil gjøre om et utbrudd slik som det man har skjedd i Italia kommer til Danmark, og hva som gjøres med beredskapen, svarer han:

– Vi overveier alle metoder, men vi går selvfølgelig etter den helsefaglige ekspertisen vi har. Vi har nå skrudd opp blant annet antallet sykehus med isolasjon, men også steder der man kan ta prøver. Det er avgjørende, for når det er en mistanke skal man ta en prøve og få raskt svar slik at myndighetene kan tre raskt inn.

– Alle nabolandene har hatt det. Vi er land nummer 15 i Europa som har fått det – så vi visste at det var et spørsmål om tid, sier helseminister Heunicke.

Publisert: 27.02.20 kl. 08:01 Oppdatert: 27.02.20 kl. 08:32

Les også

Mer om Corona-viruset Danmark

Fra andre aviser