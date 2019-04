DREPT: Norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble drept i Marokko i desember i fjor. Foto: PRIVAT

Advokat: Rettssaken etter Marokko-drapene vil bli utsatt

Rettssaken etter drapene på norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen kan bli utsatt til etter ramadan.

Nå nettopp







VG får opplyst fra en kilde i marokkanske myndigheter at dommeren kommer til å utsette saken når retten samles 2. mai. Dette bekreftes også av hovedforsvareren i saken der det totalt er 24 tiltalte.

– Er det riktig at rettssaken vil bli utsatt?

– Det er riktig. Vi forsvarere har begjært saken utsatt for å ha mer tid til å forberede vårt forsvar, sier forsvarer Saad Sahli til VG via tolk.

Rettssaken etter de brutale drapene på de turistene holdes i en domstol i Salé like utenfor hovedstaden Rabat førstkommende torsdag. Ifølge VGs opplysninger vil det imidlertid ikke skje annet under rettsmøte enn at dommeren kommer til å godkjenne forsvarenes begjæring.

– De tiltalte kommer ikke til å høres. Glem det, det kommer ikke til å skje på torsdag. Det vil bli utsatt, sier Sahli.

TURGLAD: Maren Ueland (28) sammen med hunden Alf Herman. Foto: Irene Ueland / NTB scanpix

Forsvareren forklarer at en slik utsettelse er noe de tiltalte har en grunnlovsfestet rett til.

– Vi har bedt om at det neste rettsmøtet holdes etter at ramadan er over, sier advokaten.

Muslimenes årlige fastemåned ramadan innledes 5. mai og avsluttes 4. juni.

Det norske utenriksdepartementet opplyser til VG at de er kjent med at rettssaken starter 2. mai i Rabat, og at en representant fra ambassaden i Raba vil være til stede som observatør. Utover dette ønsker de ikke å kommentere VGs opplysninger.

Foreldrene ikke til stede

Maren Uelands pårørende har ikke planlagt å reise til Marokko for å være til stede under rettssaken, men foreldrene er forberedt på at den starter 2. mai, opplyser familiens bistandsadvokat til VG.

– Det er ikke så lett å forholde seg til at mye av informasjonen i denne saken først blir kjent gjennom mediene, men de er mentalt forberedt, sier Ragnar Flach Paulsen.

Da en sveitsisk-britisk mann ble dømt til ti års fengsel i forbindelse med drapene tidligere i april ble utenlandske medier kjent med det før norske myndigheter, ifølge bistandsadvokaten.

Onsdag denne uken møtte familien den marokkanske ambassadøren i Norge, Lamia Radi. Hun orienterte dem om saken og overleverte en protokoll med kondolanser fra det marokkanske folk.

les også Sveitsisk radio: Mann dømt etter dobbeltdrapet i Marokko

VG har vært i kontakt med Carsten Hove som er bistandsadvokat for Louisa Vesterager Jespersens foreldre i Danmark. Advokaten opplyser at hans klienter ikke reiser til Marokko for å overvære rettssaken.

– Det er de ingen planer om. Faren har tidligere vært der nede i forbindelse med et innledende rettsmøte etter oppfordring fra en marokkansk advokat som har bistått dem, sier Hove.

IS-troskap

Like før jul i fjor ble norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen funnet drept i Atlasfjellene i Marokko.

De to jentene var på fjelltur og overnattet i telt da de ble brutalt angrepet.

Blant de totalt 24 tiltalte i saken er det fire hovedtiltalte: 23 marokkanere og en sveitsisk-spansk mann. Marokkanske myndigheter har tidligere bekrefte at en video der de hovedtiltalte sverger troskap til terrororganisasjonen IS er ekte.

Kort tid etter drapene ble en video som skal vise de ene drapet publisert på sosiale medier.

Dansk politi har siktet 14 personer for å ha delt denne videoen. Norsk politi har ikke opprettet egne straffesaker i forbindelse med delingen, men har prioritert arbeidet med å hindre spredning av videoen.

Både norsk og dansk politi deltok i etterforskningen av drapene sammen med marokkansk politi. Kripos arbeidet blant annet med å stanse spredningen av den grufulle videoen på internett. Ingen norske politifolk skal derimot vitne eller være til stede under rettssaken, får NTB opplyst.

Publisert: 28.04.19 kl. 16:48