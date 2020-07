DEMONSTRASJO: Iranere demonstrerte mot myndighetene i hovedstaden Teheran tre dager etter at et passasjerfly, med blant annet 82 iranere, ble skutt ned ved en feil av det iranske forsvaret. Foto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB scanpix

Iran: Feiljustert radar årsaken til flystyrt

Nedskytningen av et ukrainsk passasjerfly utenfor Teheran i januar skyldtes en feiljustert radar og menneskelig svikt, ifølge iranske myndigheter.

NTB-AFP-TT

Nå nettopp

En feil skjedde som følge av menneskelig svikt med å følge en prosedyre for å justere radaren, noe som førte til en 107 graders feiljustering i systemet, opplyser iranske luftfartsmyndigheter (CAO) i en ny uttalelse.

Iran innrømte kort tid etter tragedien at det iranske forsvaret ved en feil skjøt ned det ukrainske passasjerflyet med to luftvernsmissiler etter først å ha benektet at det ble skutt ned.

Flyet hadde 167 passasjerer, mange av dem iranere, og en besetning på ni om bord. Alle mistet livet. Flyet var på vei fra Teheran i Iran til Kiev i Ukraina.

les også Ukrainsk passasjerfly styrtet i Iran: Alle om bord har omkommet

Flere feil

Radarfeilen var det første leddet i en kjede av hendelser som førte til at flyet ble skutt ned. CAO sier at til tross for at radaren var feiljustert, kunne operatøren ha sett at målet var et passasjerfly, men det ble i stedet feilidentifisert.

Det første missilet ble avfyrt av en operatør som handlet uten å ha fått bekreftelse fra koordinasjonssentralen. Det andre missilet ble avfyrt 30 sekunder senere etter å ha fulgt banen til målet.

Høy beredskap

Myndighetene har beklaget hendelsen og skyldt på menneskelig svikt. Iranske myndigheter har tidligere sagt at soldaten som bemannet luftvernsystemet, trodde flyet var en krysserrakett.

Nedskytingen førte til en rekke kraftige reaksjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Iransk luftforsvar var i høy beredskap da nedskytingen skjedde. Timer tidligere hadde de gjennomført angrep mot amerikanske styrker i Irak. Angrepet var et svar på USAs droneangrep som drepte lederen for Revolusjonsgarden Quds-styrke, Qasem Soleimani, og ni andre personer.

les også Tar på seg ansvaret: - Skulle ønske jeg var død

Svarte bokser til Frankrike

Ingen andre land eller organisasjoner har så langt offentliggjort rapporter om hva de mener har skjedd. I juni opplyste Canadas statsminister Justin Trudeau at de svarte boksene skulle bli sendt til Frankrike i løpet av kort tid.

Det var 63 kanadiske statsborgere om bord i flyet, og landet er dermed det hardest rammede med unntak av Iran, som hadde 82 statsborgere om bord.

Trudeau sa også at både Canada og andre land kommer til å fortsette å presse det iranske regimet for å få svar på hva som skjedde, for å oppnå rettferdighet og for at de etterlatte skal få erstatning.

les også Paria (15) og foreldrene var på vei hjem til Sverige - døde i flystyrten i Iran

Sverige sørger for oppreisning

Det var også personer fra Sverige, Afghanistan, Storbritannia og Ukraina om bord. 17 av dem som mistet livet, hadde tilknytning til Sverige, enten gjennom statsborgerskap eller oppholdstillatelse.

Sveriges utenriksminister Ann Linde sa tidligere i juli at Iran ønsker å kompensere familiene til dem som mistet livet.

– Vi har signert et omforent memorandum om at vi vil forhandle i fellesskap med Iran om kompensasjon til ofrenes pårørende, sier Linde.

Publisert: 12.07.20 kl. 15:14

Mer om Fly Iran Ukraina

Fra andre aviser