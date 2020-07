KAN MISTE FOTFESTE: USAs president Donald Trump under et kampanjearrangement i Tulsa i Oklahoma 20. juni. Foto: Evan Vucci / AP

Biden tar innpå i sør: Texas kan bli vippestat

Nye meningsmålinger viser at Donald Trump sliter i tre delstater som han vant i presidentvalget for fire år siden. Håndteringen av coronapandemien pekes ut som en av årsakene.

Nå nettopp

Demokratenes kandidat Joe Biden leder med seks prosentpoeng i Florida, der Trump seiret i 2016. Rivalene ligger likt i Arizona, der begge har 46 prosent.

Men det er den tredje delstaten i det amerikanske solbeltet som vekker oppsikt, ifølge CNN: Texas kan være i ferd med å bli en vippestat.

Ifølge siste meningsmåling fra YouGov utført for CBS News leder Trump bare med ett prosentpoeng over Biden i Texas – godt innenfor feilmarginen.

Fikk du med deg? Smittetallene øker i «Trump-land»

– Det er altfor tidlig å si noe med rimelig sikkerhet. Men skulle Texas bli en vippestat, går det mot et valgskred for Biden, sier USA-ekspert Svein Melby.

Seniorforskeren ved Institutt for forsvarsstudier minner om at Donald Trump vant delstaten med mindre margin i 2016 enn Mitt Romney gjorde i 2012.

– Så Trump har aldri stått spesielt sterkt i en ellers republikansk dominert stat, sier Mellby om utsiktene for presidentvalget i Texas.

STOPPET «HJEMME»: Demokratenes Joe Biden stoppet ved barndomshjemmet sitt i Scranton i Pennsylvania under et besøk i delstaten 9. juli. Foto: Christopher Dolan / The Times-Tribune /AP

I en meningsmåling fra Dallas Morning News og Universitet i Texas 12. juli, svarer 46 prosent at de støtter Biden, mens 41 prosent støtter Trump. Resten hadde ikke bestemt seg, eller sa de ville stemme på noen andre.

– Selv om president Trump fortsatt nyter godt av nesten universell støtte blant republikanere, og vekker stor misnøye hos demokratene, har han mistet betydelig terreng blant velgerne i midten, og det er de som til slutt kan avgjøre hvem som vinner Texas, sier statsviteren Kenneth Bryant Jr. til Dallas Morning Star.

Han har vært med på å utforme meningsmålingen for Universitetet i Texas.

Les også: Trump viste seg med munnbind for første gang under coronapandemien

– Vår beste sjanse siden Jimmy Carter

Flere andre meningsmålinger har siden begynnelsen av juni vist samme resultat, ifølge CNN: Det er tilnærmet dødt løp mellom kandidatene i Texas.

Demokratene har ikke seiret i store, folkerike Texas siden 1976. For fire år siden tapte Hillary Clinton mot Trump med ni prosentpoeng.

Hun var rett nok den første demokratiske presidentkandidaten som ikke tapte med tosifrede prosenter i Texas siden nittiårene.

Delstaten er blant dem som rapporterer om flest nye coronasmittede på daglig basis. Se video fra innsiden av et sykehus her:

– Dette er vår beste sjanse til å vinne Texas siden Jimmy Carter, sier demokraten Marc Veasey, som representerer Texas i Representantenes hus, til New York Times.

Mener coronahåndteringen er årsaken

Kongressrepresentanten Filemon Vela sier til avisen at han blir «bombardert» med henvendelser fra demokrater i Texas som tror at dette kan være året hvor delstaten vil stemme blått. Han mener Trumps håndtering av coronaviruset er hovedårsaken.

Det mener også CBS News, som skriver at coronautbruddet endrer det politiske landskapet i sør, og spesielt i de tre delstatene Texas, Florida og Arizona. Jo mer bekymret velgerne er, jo større er sjansen for at de støtter Joe Biden.

Et flertall av velgerne i deres «Battleground Tracker Poll», som tar for seg situasjonen i de ulike delstatene, mener at delstaten deres åpnet for raskt. Og de som sier det, mener at årsaken var press fra Trump-administrasjonen.

To av tre velgere i Texas, Florida og Arizona mener at myndighetenes innsats for å begrense virusspredningen ikke går så bra.

De fleste mener også at presidenten ikke håndterer coronapandemien særlig bra. Men for republikanske velgere er ikke det viktigste.

Trumps støttespillere er mer opptatt av økonomien enn pandemien. De mener presidentens politikk får hjulene raskere i gang igjen, skriver CBS.

Tidligere visepresident Joe Biden leder blant kvinner og gjør fremgang blant eldre velgere, selv om Trump har best oppslutning blant seniorene.

Biden leder også klart blant spansktalende velgere i de tre delstatene.

Donald Trump leder på sin side blant menn, hvite velgere med lav utdanning og hvite evangeliske kristne i de tre delstatene.

Forsiktig med å satse i Texas

Det er en klar forskjell i velgernes motiv for å støtte sin kandidat, skriver CBS:

To tredjedeler av Trumps velgere vil stemme på ham, fordi de liker ham. Halvparten av Bidens velgere støtter ham for å vise sin motstand mot Trump.

Bakgrunn: Forstå valget i USA på to minutter

Ifølge New York Times er Biden-kampanjen likevel forsiktig med å satse stort i disse potensielle «nye» vippestatene.

Frykten skal være at ingen av dem vil ende med å velge Biden til slutt, og at det derfor er bedre å investere mesteparten av innsatsen – og pengene – i delstater hvor Biden har en større sjanse for seier.

– Nå ligger vi foran i majoriteten av vippestatene, men vi forventer at dette vil jevne seg ut fordi det er snakk om vippestater i en ganske polarisert velgergruppe, sier presidentkandidatens kampanjesjef Jennifer O’Malley Dillon til avisen.

Publisert: 13.07.20 kl. 04:13

Fra andre aviser