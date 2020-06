SIER BARR STÅR BAK: Donald Trump møtte pressen utenfor Det hvite hus sent lørdag kveld, norsk tid, rett før han satte kursen mot folkemøtet i Tulsa. Foto: MIKE THEILER / POOL / UPI POOL

Trump om sparking av statsadvokat: – Jeg er ikke involvert

USAs justisminister William Barr sier lørdag at president Donald Trump har sparket statsadvokat Geoffrey S. Berman. Selv sier Trump at han ikke har noe med avgjørelsen å gjøre.

– Fordi du har erklært at du ikke har tenkt å trekke deg, har jeg bedt presidenten om å gi deg sparken fra og med i dag og han har gjort det, skriver Barr i et brev lørdag til Berman. Det skriver CNN.

Det er en dramatisk vending i en uvanlig sak. Barr hadde nemlig allerede fredag kveld meldt at Berman skulle gå av.

Men da nektet Berman.

– Jeg har ikke gått av, og har ingen intensjon om å si opp min stilling, sa Berman da i en uttalelse.

STATSADVOKAT: Geoffrey S. Berman har fått sparken av Donald Trump. Berman var blant annet statsadvokaten som tiltalte Jeffrey Epstein for menneskehandel og seksuell utnyttelse av mindreårige. Foto: STEPHANIE KEITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Han la til at han hadde fått vite at han skulle gå av via en pressemelding fra det amerikanske justisdepartementet.

President Trump møtte pressen utenfor Det hvite hus lørdag kveld norsk tid før avreise til Tulsa, Oklahoma, der han skal ha sitt store folkemøte. Han hevder han ikke har noe å gjøre med avgjørelsen om å sparke statsadvokat Berman:

– Det hele er opp til justisministeren. Justisminister Barr jobber med det. Det er hans departement, ikke mitt. Men vi har en veldig kapabel justisminister så det er virkelig opp til ham. Jeg er ikke involvert, sa Trump da han møtte pressen.

GJØR SOM SJEFEN VIL: USAs justisminister William Barr på vei ut til seanse i Rosehagen ved Det hvite hus sammen med en av sine medarbeidere tidligere denne uken. Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Delikat sak

Saken er meget delikat, ettersom Berman har ledet og fortsatt leder etterforskningen mot flere av president Donald Trumps tidligere og nåværende nære allierte.

Berman er statsadvokat i Manhattan i New York. Siden dette er et føderalt, nasjonalt embede, er han ansatt av Justisdepartementet.

Han fastslo samtidig at all pågående etterforskning vil fortsette som vanlig.

Ifølge NPR har kontoret etterforsket forretningene til Trumps advokat, Rudy Guilliani. Men uten å tiltale ham.

Dette kontoret har tidligere etterforsket og tiltalt Trumps personlige advokat og «fikser», Michael Cohen. Han ble dømt til fengsel for å ha løyet til Kongressen. Han brøt også valgkamplover da han overførte penger til pornostjernen Stormy Daniels, for at hun skulle holde kjeft om det seksuelle forholdet hun hevder å ha hatt til Donald Trump mens han var gift med Melania.

HANDLING: USAs president Donald Trump sparket statsadvokaten sin lørdag kveld norsk tid. Foto: Alex Brandon / AP

Ny statsadvokat

I sin uttalelse lørdag sier justisminister Barr at Berman har valgt et offentlig skue over offentlig tjeneste.

Striden startet da Trump ville bytte ut Berman med Jay Clayton. Han er styreleder for det amerikanske kreditt- og finanstilsynet (SEC). Clayton er en jurist uten noen erfaring som føderal anklager, skriver New York Times.

– Fordi du har sagt at du ikke har noen intensjon om å gå av, har jeg spurt presidenten om å fjerne deg fra stillingen med umiddelbar virkning. Og han har gjort det, sier Barr.

Han sier videre at Bermans nestkommanderende, Audrey Strauss, vil bli konstituert i stillingen hans.

Publisert: 20.06.20 kl. 21:55 Oppdatert: 20.06.20 kl. 23:21

