SPANIA: En servitør med munnbind serverer drinker på en strand i nærheten av Barcelona 9. juli. Foto: LLUIS GENE / AFP

Opplysninger til VG: Regjeringen vil åpne for de store ferielandene 15. juli

Regjeringen vil åpne for reiser til og fra de store ferielandene for nordmenn, får VG opplyst. Dermed ligger det an til at land som Spania, Italia og Hellas igjen kan få besøk av norske turister.

Basert på tall EU offentliggjorde torsdag, vil land som Tyskland, Spania, Italia, Frankrike og Hellas oppfylle Folkehelseinstituttets (FHI) smittekrav til gjenåpning med god margin.

Dermed ligger det an til at regjeringen vil åpne for reiser uten karantene, fra land som Spania, Italia og Hellas, kommende onsdag 15. juli.

Sverige, Portugal og Luxembourg har trolig for høye smittetall til at landene kan gjenåpnes. Men regjeringen vil gjøre egne vurderinger for de enkelte regionene i Sverige. Det får VG opplyst.

VGs kartlegging viser at naboregionene sør i Sverige, Blekinge, Skåne og Kronoberg ,kan oppfylle FHIs krav til gjenåpning.

Regjeringen vil oppdatere reiserådene på en pressekonferanse klokken 12 fredag og vurderingene oppdateres hver 14. dag. Dersom smitten øker, vil reiserådene likevel kunne endres raskt.

Kan oppfylle kravene

VG har tidligere denne uken kartlagt hvilke land som ligger an til å oppfylle FHIs krav til gjenåpning.

Da så det lyst ut for blant annet Hellas, Italia, Spania, Nederland, Tyskland og en rekke andre land i Europa. Men det så mørkt ut for Sverige, Kroatia, Portugal og Luxembourg.

Ifølge VGs kartlegging ligger de fleste svenske regioner et godt stykke over FHIs smittekrav, med unntak av Blekinge, Skåne og Kronoberg.

Värmland og Västerbotten har henholdsvis 25 og 21 smittede per 100.000 innbyggere i snitt i uke 26 og 27 og nærmer seg dermed FHIs smittekrav.

Dette krever FHI før gjenåpning:

Smitte: Færre enn 20 per 100.000 innbygger nye smittetilfeller i snitt de to siste ukene Intensiv: Færre enn 0,5 per 100.000 intensivinnleggelser i snitt de siste to ukene Tester: Kun fem prosent av alle coronatester kan være positive de siste to ukene

I tillegg må landene ha systemer for smittesporing, tilby test til alle med symptomer og ha tilgjengelig informasjon til reisende.

Publisert: 10.07.20 kl. 10:25 Oppdatert: 10.07.20 kl. 10:49

