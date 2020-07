forrige















fullskjerm neste KARACHI: Redningsarbeidere jobber i området passasjerflyet styrtet i Karachi i Pakistan.

262 piloter fløy uten sertifikat – nå utestenges flyselskaper

Flyselskapet Pakistan International Airlines får ikke lov til å fly i EU-land etter at 141 av deres piloter skal ha jukset seg til flysertifikater. Totalt må 262 av landets piloter holde seg på bakken.

Pakistan International Airlines får ikke lov til å fly innenfor EU de neste seks månedene.

Det kunngjør EASA, EUs byrå for flysikkerhet, i en pressemelding. Utestengningen trer i kraft 1. juli.

Avgjørelsen kommer i kjølvannet av en nedslående granskingsrapport som ble laget etter flystyrten i Karachi i Pakistan 22. mai, hvor 97 passasjerer omkom.

To av de 99 om bord overlevde flystyrten, blant dem banksjef Zafar Masud.

Betalte andre for å ta flyeksamen

Rapporten avdekket at pilotene var distrahert fordi de snakket om coronaviruset.

Det viser seg også at hundrevis av pakistanske piloter har jukset seg til plass i flykabinen.

Pakistans luftfartsminister, Ghulam Sarwar Khanat, sier at 30 prosent av flyselskapets piloter mangler gyldige flysertifikater, ifølge CNN.

Ifølge ministeren hadde ikke pilotene avlagt eksamen, men i stedet betalt noen andre for å ta den for dem.

262 piloter av landets 860 piloter har fått ordre om å holde seg på bakken etter at pakistanske myndigheter betegnet flysertifikatene deres som «tvilsomme», skriver Reuters.

KARACHI: Redningsarbeidere jobber i området passasjerflyet styrtet i Karachi i Pakistan. Foto: SHAHZAIB AKBER, EPA

Suspenderer 141 piloter

141 av disse pilotene jobber i Pakistan International Airlines.

– Vi vil sørge for at ikke-kvalifiserte piloter aldri får fly igjen, sier flyselskapets talsperson, Abdullah Hafeez til AP.

Flyselskapet har ifølge The Guardian ikke hatt noen flyginger til Europa de siste månedene som følge av koronapandemien.

Selskapet hadde ambisjoner om å gjenoppta sine ruter til Oslo, København, Paris og Barcelona i løpet av de neste to månedene, skriver avisen videre.

EASA har også utestengt det pakistanske flyselskapet Vision Air International.

BILLETTKØ: Folk står i kø for å kjøpe flybilletter utenfor billettkontoret til Pakistan International Airlines 1. juli i Pakistans hovedstad Islamabad. Foto: AAMIR QURESHI, AFP

Gjelder også Norge

Det norske Luftfartstilsynet i bekrefter at suspensjonen også gjelder Norge.

– PIA har i mange år trafikkert Norge. Luftfartstilsynet tar jevnlig rutinemessige stikkprøver av utenlandske flyselskap når de besøker norske lufthavner, deriblant PIA. Som en del av disse inspeksjonene kontrolleres mannskapets sertifikater, sier Nina B. Vindvik, avdelingsdirektør i Luftfartstilsynet i en pressemelding.

De opplyser at det ikke har blitt gjort funn under disse inspeksjonene som gir grunn til å tvile på pilotenes sertifikater eller sikkerheten.

UTESTENGT: Pakistan International Airlines er utestengt fra å operere i EUs medlemsland. Her fra Oslo Lufthavn. Foto: Espen Braata, VG

Får ikke dratt til Pakistan

Raja Matlub Asghar (40) skulle ha reist til Pakistan i april sammen med sin familie. Så ble samfunnet stengt ned på grunn av coronaviruset.

– Jeg har en sønn som snart fyller to år, og han har ikke fått truffet sine besteforeldre, sier han til VG.

Familien fra Moss valgte å utsette reisen til oktober. Så kom beskjeden om at PIA er utestengt i seks måneder og ikke får lov til å operere i EUs medlemsland.

– Det blir nok vanskelig å reise med PIA nå, sier Asghar, og legger til at han er bekymret for å ikke få tilbakebetalt summen.

Samtidig har han forståelse for EASAs avgjørelse.

– Det er en god avgjørelse og burde vært gjort for lenge siden.

Mange barnefamilier omkom

Flyet som styrtet 22. mai styrtet under landing ved et boligområde i Karachi. 29 boliger skal ha blitt skadet under styrten.

Mange av passasjerene var på vei hjem med familiene sine for å feire eid, festen etter Ramadan-fasten.

Granskningsrapporten som ble klar forrige uke viste at flyet var ingenting var i veien med flyet.

Ifølge Geonews sier ministeren at piloten og annenpiloten satt og diskuterte viruset og hvordan det hadde rammet familiene deres, og at de dermed ikke var fokuserte på flyet.

Publisert: 01.07.20 kl. 21:11 Oppdatert: 01.07.20 kl. 21:33

