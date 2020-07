LANG VENTETID: Flere av migrantene har vært på båten i ni dager, og får nå hjelp av medisinsk helsepersonell etter at flere av dem fredag oppførte seg truende og forsøkte å begå selvmord. Foto: Flavio Gasperini/SOS Méditerranée/NTB-AP

Medisinsk helsepersonell er om bord i «Ocean Viking»

– Det kom om bord en lege og en tolk i halv ett-tiden lørdag, bekrefter daglig leder i rederiet Hoyland Offshore, Trym Jacobsen, til VG lørdag ettermiddag.

Det norske rederiet eier «Ocean Viking», som nå driftes av SOS Méditerranée. De er en europeisk humanitær organisasjon som driver med redning av migranter i Middelhavet.

– Vi har eget medisinsk personale om bord hele tiden, og vi er ikke orientert om hvilken rolle den italienske legen og tolken har. Vi tror kanskje at de selv ønsker å vurdere situasjonen. Vi vurderer ikke disse som et medisinsk behandlingsteam, sier Jacobsen.

Han sier at de før meldingen om en unntakstilstand på skipet fredag, hadde forsøkt å få til en medisinsk evakuere av en gruppe av migrantene – uten respons.

Det er rundt 180 migranter om bord i skipet. Disse har blitt reddet fra farkoster i nød i Middelhavet.

POSISJON: «Ocean Viking» befinner seg nå sør for Sicilia. Foto: MarineTraffic

Unntakstilstand

Ifølge Hoyland Offshore forsøkte en gruppe på 44 migranter å presse skipet til havn. Det har vært trusler mot mannskapet, og så mange som seks mennesker skal i desperasjon ha forsøkt å ta sitt eget liv, skriver NTB.

«Ocean Viking» har vært ute til havs i over en uke fordi Italia truer med å beslaglegge skipet dersom det legger til kai.

Migrantene og personalet på skipet er nå atskilt. Migrantene oppholder seg på dekk, der de har alle sine fasiliteter. Mannskapet og operativt personale er på broen.

Fakta om «Ocean Viking» «Ocean Viking» er et 69 meter langt lasteskip som seiler under norsk flagg.

Skipet driftes av SOS Méditerranée.

Det er i Middelhavet for å gjennomføre søk- og redningsoppdrag på vegne av organisasjonen.

«Ocean Viking» har et mannskap på 31 personer, er utstyrt med en medisinsk klinikk og fire høyhastighets redningsbåter.

Redningsskipet har kapasitet til å frakte opptil 200 migranter. Fakta: NTB Vis mer

Konfliktmegler

Julia Schaefermeyer fra SOS Méditerranée sier til NTB at det er en lege og en konfliktmegler på plass på «Ocean Viking» for å få oversikt og kontroll på situasjonen.

SOS Méditerranée er nå bekymret for at situasjonen kan eskalere på nytt, om ikke de får legge til havn snart.

– Mannskapet er helt utslitt, og dette har vært en påkjenning for alle involverte, sier Schaefermeyer.

Håper på havn

Trym Jacobsen i Hoyland Offshore som eier «Ocean Viking» sier fra rederiets side at skipets ledelse ikke har annet valg enn å avvente situasjonen og fortsatt håpe at de fortest mulig får legge til kai med migrantene.

– Nå er det viktig at situasjonen om bord holdes dempet og at migrantene oppfatter dette som et bidra i riktig retning slik at ikke situasjonen eskalerer igjen.

Den italienske avisen La Reppublica melder at italienske myndigheter jobber med å få tildelt en havn til skipet i løpet av dagen. Det er ikke SOS Méditerranée kjent med.

Publisert: 04.07.20 kl. 15:03

