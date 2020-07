Advokat Patrick Lundevall-Unger representerer den ene fengslede. Foto: Tore Kristiansen/VG

To nordmenn fengslet i Tyskland

Ifølge advokat Patrick Lundevall-Unger ble nordmennene tatt med 70 kilo narkotika forrige uke.

– Jeg kan bekrefte at to nordmenn ble tatt i Tyskland med cirka 70 kilo narkotika. Det jeg har fått opplyst er at det skal være snakk om kokain og amfetamin, sier han til VG.

Patrick Lundevall-Unger er forsvarer for en av de to fengslede, og sier han har vært i kontakt med familien. Han ønsker ikke å si noe mer på nåværende tidspunkt.







– Jeg har ikke fått snakket med min klient, men reiser til Tyskland i morgen, sier advokat Matthias Wilding, som forsvarer den andre nordmannen.

Det er foreløpig ukjent hvordan nordmennene stiller seg til anklagene.

– Utenrikstjenesten er kjent med at norske borgere skal være pågrepet i Tyskland, sier kommunikasjonsjef Trude Måseide i Utenriksdepartementet til VG.

Hun sier videre at norske borgere som blir arrestert i utlandet kan be om konsulær bistand fra utenrikstjenesten.

Omfanget av bistanden dreier seg hovedsakelig om å gi råd, bistå i kontakt med lokale myndigheter, hjelp til å skaffe advokat, varsle pårørende og yte ulike former for praktisk hjelp så langt dette er mulig, samt besøk til fengslede.

– På grunn av lovpålagt taushetsplikt vil ikke utenrikstjenesten kunne gå ut med enkeltdetaljer, som vi blir gjort kjent med, om norske borgeres situasjon i utlandet, sier hun.

VG har vært i kontakt med den norske ambassaden i Berlin, som henviser videre til UD.

