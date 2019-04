UAVKLART: Binali Yildirim, tidligere statsminister og borgermesterkandidat for president sitt parti AKP, nekter å godta at han trolig har mistet lokalmakten i Istanbul. Foto: OZAN KOSE / AFP

Valgdrama i Tyrkia: Mot storbynederlag for Erdogan

President Recep Tayyip Erdogans parti AKP går mot et overraskende nederlag i Tyrkias største by. Fortsatt hevder begge sider å ha vunnet.

Uoffisielle tall som VG har fått tilsendt fra Tyrkia kan tyde på at søndagens valg kan komme til å svi voldsomt for Erdogan, men ingenting er foreløpig avklart.

Tyrkias største opposisjonsparti CHP, som i sin tid ble stiftet av landsfader Atatürk, hevder å ha vunnet borgermestersetet i Tyrkias største by, Istanbul.

Problemet er bare at Erdogans parti AKP også mener å ha vunnet. Tellingen ble offisielt stanset med 99 prosent av stemmene talt opp. Da ledet AKP med 48.7 prosent mot 48.65 prosent til CHP.

Nå offentliggjør valgkommisjonen at det er CHP som leder med over 27.000 stemmer, melder den tyrkiske avisen Hürriyet. Men resultatene fra 84 valgkretser er ikke talt opp, fordi resultatene bestrides.

AKPs kandidat er den mektige Binali Yildirim. Han er en av Erdogans aller mest betrodde, og var statsminister da en omstridt grunnlovsendring ble gjennomført, som flyttet den utøvende makten over til president Erdogan.

Et plaster på såret for Yildirim skulle være borgermesterjobben i Istanbul, og han ser ikke ut til å ville gi opp.

– Vi har vunnet valget i Istanbul, vi takker folket for å ha gitt oss dette oppdraget, er den siste uttalelsen fra Yildirim.

Istanbul er ikke bare Tyrkias største by, men også den rikeste og den politisk klart viktigste. Det var her Erdogan selv fikk sitt gjennomslag, da han ble valgt til borgermester for det islamistiske Velferdspartiet i 1994.

Erdogans parti anses som etterkommere av Velferdspartiet, og borgermestere fra denne fløyen har beholdt makten i Istanbul i 25 år.

I hovedstaden Ankara har også AKP og forgjengerne hatt makten i et kvart århundre. Men der er det avgjort: CHP har vunnet makten, etter en dramatisk opptelling.

Lokalvalget i Tyrkia ser ellers i store trekk ut til å ende som forventet: Erdogans AKP har ikke gjort det like bra som Tyrkias sterke mann ønsket seg, men er fortsatt landets klart største parti, og gjennom et samarbeid med nasjonalistpartiet MHP får den såkalte «Folkets allianse» over halvparten av stemmene.

Valget viser samtidig at Tyrkia er mer splittet enn noensinne: Opposisjonen, ledet an av CHP, har styrket sitt grep om Middelhavskysten og storbyene, mens Erdogans tilhengere utgjør et klart flertall i det anatoliske innlandet.

Erdogan velgere likevel å fokusere på det positive:

– Folket har valgt oss i 15 år på rad, sier han, og viser til AKP har vært størst på landsbasis siden parlamentsvalget i 2002. Samtidig sier presidenten at han skal ta grep for å hindre at partiet fortsetter nedgangen.

Publisert: 01.04.19 kl. 10:46 Oppdatert: 01.04.19 kl. 11:15