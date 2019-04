Nye Brexit-avstemninger i kveld: – Kaos uten like

Mandag skal Parlamentet holde en ny avstemning mellom flere alternativer for å forlate EU. Igjen skal det stemmes over åtte forskjellige forslag.

Nå nettopp







Etter det britiske Underhuset nok en gang stemte ned statsminister Theresa May sitt Brexit-forslag sist fredag er det i dag klart for å stemme over andre forslag. Blant dem er Brexit uten avtale, innmelding i EØS og ny folkeavstemning.

Dette er andre gang de skal stemme over disse forslagene, i tillegg til de tre gangene Mays forslag har blitt forkastet.

I faktaboksen kan du se alle forlagene det skal stemmes over mandag kveld.

Dette er mulighetene de skal stemme over i kveld; * Å skrive om reserveløsningen for irskegrensen, ofte omtalt som «backstop», og forlate EU den 22. mai 2019 med en ny avtale. * Å gå ut av EU uten avtale 12. april 2019 * Å søke om medlemskap i EFTA og EØS-avtalen samt forhandle fram en tollunion med EU * Å legge en eventuell ny brexitavtale ut til folkeavstemning * Å avholde en ny folkeavstemning for å unngå å gå ut av EU uten en avtale * Å avholde en endelig avstemning i Parlamentet for å unngå en ikke-avtale og tilbakekalle artikkel 50 som en siste utvei * Å søke om medlemskap i EFTA og EØS-avtalen * Å forbli i en tollunion med EU Kilde: NTB Vis mer vg-expand-down

– Trenger en «gamechanger»

Brexit-ekspert Jan Erik Mustad kaller hele situasjonen for «et kaos uten like». Han har ingen tro på at Parlamentet vil komme til noen enighet under denne avstemningen.

– Dette er mer eller mindre samme innholdet de stemmer over som sist onsdag, sier han til VG.

STEMMER PÅ NYTT: For andre gang skal Parlamentet prøve å bli enige om ett av åtte forslag. Foto: Reuters TV / X00514

For å unngå en hard Brexit 12. april forklarer Mustad at britene må komme videre med en utmeldingsavtale. EU vil nemlig ikke godkjenne en ny utsettelse, slik flere av politikerne ønsker, uten at de har blitt enige om noe.

– EU trenger en «gamechanger» for å utsette utmeldingen til 22. mai.

les også Skulle ut av EU i dag, i stedet fortsetter kaoset: – May blir hundset med

Og selv om de skulle ende opp med flertall for en av dagens valgmuligheter må ikke regjeringen gå den veien Underhuset har stemt for.

– Ingen av avstemningene i dag er bindende. De er indikative. Det betyr at regjeringen kan ta hensyn til dem, eller la være. Samtidig prøver May å jobbe med en fjerde avstemning om sin avtale.

HARDT PRESSET: Statsminister Theresa May sliter med å samle Underhuset om hvordan Brexit skal skje. Foto: HANDOUT / X80001

Mustad beskriver avstemningen som et stemningsbilde av hva Underhuset vil stemme for.

Samtidig som Parlamentet diskuterer hva utfallet av Brexit skal bli, beskriver han stemningen som dårlig i landet.

– Folk er frustrerte. Det ser ikke ut til å være noen vei ut av hengemyra.

Mulig med nytt Parlamentsvalg

– Hvordan tror du dette ender?

– Jeg tør ikke spå noe lenger. Det er helt uforutsigbart da vi ikke har noen empiri. Plutselig trekker May seg. Vi har aldri opplevd dette før.

les også Underhuset tar mer kontroll over brexitprosessen: Tre ministre trekker seg

En annen mulighet enn at de blir enige om en ny avtale, hard Brexit eller ny folkeavstemning kan være nytt parlamentvalg, skal man tro Mustad. Han tror heller på det enn ny folkeavstemning.

DEMONSTRASJON: Flere mennesker møtte fredag opp utenfor Parlamentet og krevde at politikerne skulle gjennomføre Brexit. Foto: Tim Ireland / TT NYHETSBYRÅN

– Labour er positive til både nytt parlamentsvalg og ny folkeavstemning. May sier derimot at en ny folkeavstemning vil undergrave den forrige.

Til tross for kaoset i Underhuset er ifølge Brexit-eksperten flere positive til hard Brexit.

– Mange tenker at uansett hva slags avtale de går ut med nå er det bedre å starte fra «scratch».

Publisert: 01.04.19 kl. 17:55