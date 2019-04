EU-president Donald Tusk. Foto: Olivier Matthys / AP / NTB scanpix

Tusk foreslår brexit-utsettelse på opptil ett år

EU-president Donald Tusk foreslår at brexit kan utsettes i opptil ett år.

Det går fram av hans invitasjon til det ekstraordinære brexit-toppmøtet i Brussel onsdag.

Her skriver Tusk at utsettelsen kun bør var så lenge som nødvendig, og maks i ett år. Han foreslår at Storbritannia kan forlate EU så snart Parlamentet og EU har godkjent den framforhandlede avtalen om hvordan brexit skal gjennomføres.

Tusk mener også at EU må fastholde sitt krav om at avtalen ikke kan reforhandles.

Samtidig erkjenner Theresa Mays konservative regjering at det ikke er kommet på plass noe brexit-kompromiss med Labour i forkant av onsdagens EU-toppmøte.

– Vi har hatt nye produktive og brede samtaler i ettermiddag, og partene er enige om å møtes igjen torsdag, etter at Det europeiske råd har konkludert, sier en britisk regjeringstalsmann med henvisning til onsdagens toppmøte.

Han føyer til at begge sider jobber hardt for å finne en vei videre.

Statsminister Theresa May håper å overbevise de 27 andre EU-lederne om at hun har en plan som reelt sett kan føre fram til en endelig brexit-avklaring. Hun ønsker seg en ny utsettelse av Storbritannias sorti fra EU, som etter dagens plan skal skje allerede 12. april.

Etter å ha mislyktes tre ganger med å få skilsmisseavtalen, som er forhandlet fram med EU, vedtatt i Parlamentet, innledet May forhandlinger med opposisjonspartiet Labour.

Labour ønsker primært en mykere form for brexit, med et tettere forhold til EU som resultat.

– Det har ikke vært grunnleggende endringer, men vi håper det vil bli gjort framskritt, sier Labours talskvinne Rebecca Long-Bailey.

Publisert: 09.04.19 kl. 19:49