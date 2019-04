DAGEN FØR: Slik så demonstrasjonene ut utenfor forsvarsdepartementet i Khartoum onsdag. Torsdag kuppet militæret makten. Foto: Reuters

Broren ble drept, militæret kuppet makten: - Mitt verste mareritt har blitt virkelighet

BEIRUT (VG) Broren ble skutt av sikkerhetsstyrkene da han demonstrerte for et nytt og bedre Sudan. Nå har hæren tatt makten i landet og innført unntakstilstand. – Dette er svært deprimerende, sier sudanesiske Sulafa Salama til VG.

Nå nettopp







25 år gamle Babiker Abdelhamids død ble et symbol på president Omar Bashirs vold mot demonstrantene som ville avsette ham.

Da protestene mot 75 år gamle Bashirs regime brøt ut i Khartoum i desember, bestemte den unge legen Babiker seg for å delta i protestene for å gi medisinsk hjelp til demonstranter.

les også Skutt, torturert og banket: Slik var de siste minuttene til tre sudanske demonstranter

Den 17. januar deltok han i en slik protest, da sikkerhetsstyrkene forsøkte å stoppe folkemengden med vold, sentralt i Sudans hovedstad Khartoum. De skadede demonstrantene ble tatt inn til et hus der Babiker og andre leger forsøkte å redde livet deres.

I et forsøk på få de skadede fordi sikkerhetsstyrkene for å ta dem til sykehus, ble 25-åringen selv et offer. Øyenvitner har beskrevet hvordan de så legen ble skutt flere ganger, før han blødde i hjel.

Drapet gjorde bare demonstrantene mer innbitte.

MISTET BROREN: Sulafa Salama er svært skuffet over militærkuppet i Sudan, til tross for gleden over at Omar Bashirs tid som president er over. Hennes bror Babiker Abdelhamid ble drept av sikkerhetsstyrker i januar. Foto: Privat

Rykte ga først håp

Siden den gang har demonstrasjonene bare vokst, og de aller siste ukene har det vært flere tegn til at deler av militæret og sikkerhetsstyrkene i Sudan har nektet å slå ned på demonstrantene med vold. Den siste uken har mange spådd at den beryktede sudanske lederens 30 år ved makten, var i ferd med å gå mot slutten.

les også Militærkupp i Sudan: Hæren har avsatt presidenten

Familien til legen fortsatte å delta i demonstrasjonene etter drapet. En video gikk viralt i Sudan, der hans mor sto foran sykehuset og slo fast at hun nektet å gråte eller sørge før Omar Bashir var gått av.

Torsdag morgen begynte dramatiske rykter å spre seg. De militære styrkene meldte over TV og radio at et «viktig melding» snart ville komme. Så meldte noen medier at Omar Bashir var arrestert og avsatt av militæret.

AVVENTENDE GLEDE: Demonstrantene i Khartoum jublet ellevilt da de fikk høre at Omar al-Bashir var avsatt, men mange er nå svært skeptiske til militærkuppet som nå har funnet sted. Foto: AP

VG kontaktet da Babikers søster, Sulafa Salama. Hun visste ikke hva hun skulle tro. På det tidspunktet var hun svært glad for at Bashir var avsatt.

– Jeg er så følelsesladd. Jeg er glad for det som har skjedd, men samtidig så lei meg for at min bror ikke kan være i gatene å oppleve dette, sa hun torsdag morgen.

Da hadde ennå ikke hæren uttalt seg, og ingen visste hva som egentlig ville skje.

«En falsk forestilling»

Noen timer senere kom det nedslående svaret - et klassisk militærkupp:

«Hæren har fjernet president Omar al-Bashir fra makten og holder ham i fangenskap på et sikkert sted», opplyste Sudans forsvarsminister og visepresident Awad Mohamed Ahmed Ibn. Hæren opplyste også at de har satt til side landets grunnlov og tar makten i en overgangsperiode på to år. Ibn skal lede militærstyre.

Hæren innfører samtidig unntakstilstand i tre måneder og portforbud i én måned. Samtidig er grenser og luftrom stengt.

GREP MAKTEN: Forsvarsminister Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf har nå tatt makten i Sudan. Foto: Reuters TV

Mens demonstrantenes største drøm var å fjerne Omar Bashir fra makten, er mange nå sinte over at hæren utnytter situasjonen til selv å gripe om makten. Demonstrantene ser derfor ikke ut til å akseptere et nytt autoritært regime:

– Min største frykt har blitt virkelighet, sa Babikers søster Sulafa Salama til VG kort tid etter hærens tale.

Salama sier videre at militæret nå bare «gjennomfører en falsk forestilling for å dempe demonstrasjonene».

– Grepene hæren nå tar, er bare for å fjerne folk fra gatene, sier hun og fortsetter:

– Det som nå skjer er svært deprimerende. Det er ingen vei tilbake. Demonstrasjonene må fortsette, og vi vil ikke dempe våre krav.

FALT FRA TRONEN: Omar al-Bashirs dager som Sudans president er over. Foto: ASHRAF SHAZLY / AFP

Demonstrasjonene fortsetter

VG nådde torsdag også onkelen til et annet offer for sikkerhetsstyrkenes vold. Mahjoob Altaj Mahjoob (20) ble banket til døde under en studentdemonstrasjon mot Bashirs styre.

– Vi avviser kuppet hæren har utført, for det bare bringer med seg de samme menneskene som støttet Bashirs regime. Derfor vil demonstrasjonene fortsatte til også kuppmakerne faller, sier onkelen Nizar Jafar Mubarak til VG over tekstmeldinger.

Det samme linjen legger protestbevegelsen «Alliance for Freedom and Change» seg på.

– Regimet har stelt i stand et militærkupp for å bringe tilbake de samme personene og de samme institusjonene som vårt folk har protestert mot, sier de i en uttalelse.

Sulafa Salama, som mistet broren, er tydelig på hva som nå vil skje:

– Folket vil fortsette denne revolusjonen til vi har oppnådd frihet, fred og rettferdighet.

EN MINDRE: Babiker fotografert sammen med tre søstre og moren. Moren har fortsatt demonstrasjonene etter sønnens død. Foto: Privat Foto: Privat

PS: Også blant mange sudanesere i Norge er motstanden mot militærkuppet sterkt. Eieren av det populære utestedet Khartoum i Oslo, Cassius Fadlabi, skriver i sosiale medier i kveld:

«Takk til alle som gratulerer oss. Men bare for å klargjøre: Vi er fortsatt i opprør i Sudan. Dette er ikke den forandringen vi kjempet for, dette er faktisk ikke forandring i det hele tatt! Ned med militærstyret. Lenge leve revolusjonen. Kampen fortsetter. Vi vil feire i Khartoum Contemporary Art Center når vi har nådd våre mål.»

Publisert: 12.04.19 kl. 00:03