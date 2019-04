TALER I KONGRESSEN: Jens Stoltenberg hilser til VGs fotograf etter å ha møtt media på The Mayflower Hotel i Washington D.C. tirsdag. Foto: Thomas Nilsson / VG

Pence ber Stoltenberg om Trump-skryt

WASHINGTON D.C. (VG) USAs visepresident oppfordrer Jens Stoltenberg til å skryte av Donald Trump i sin tale i Kongressen onsdag.

NATOs generalsekretær blir i dag den bare 116. personen som får æren av å tale til en samlet Kongress.

Stoltenberg har lest seg opp på gamle taler fra Angela Merkel, Emmanuel Macron og Gordon Brown fra samme arena, før han selv skal i ilden i ettermiddag norsk tid.

I forkant av et møte i kabinettrommet i Det hvite hus i går, oppfordret visepresident Mike Pence Stoltenberg om å bruke onsdagens tale til å snakke om Donald Trump.

– Du har respondert på det lederskapet som presidenten tilbød, sa Mike Pence henvendt til Stoltenberg.

VIL HA HYLLEST: USAs visepresident Mike Pence i Det hvite hus tirsdag. Foto: Susan Walsh / TT NYHETSBYRÅN

– Jeg ser frem til ordene i Kongressen. Du kan legge vekt på hva dette amerikanske lederskapet har betydd og hvordan det har blåst nytt liv i NATO-alliansen, sa Pence, og la til at Stoltenberg kan «anerkjenne at presidents lederskap har resultert i at NATO-alliansen er styrket».

– Det er sant. Det er definitivt sant, repliserte Trump.

Det er demokraten Nancy Pelosi, leder i Representantenes Hus, som har invitert Stoltenberg i forbindelse med NATOs 70-årsfeiring i fødebyen Washington D.C.

Senatsleder Mitch McConnell (R) sto også bak invitasjonen.

På spørsmål fra VG om han virkelig kommer til å følge oppfordringen fra Mike Pence, svarer en smilende Stoltenberg slik:

– Du får høre etter. Det blir en gripende, god tale.

Overfor venner og medarbeidere skal Trump ha truet med å trekke USA helt ut av NATO. Trump beskylder nemlig europeiske land for å snylte på amerikanerne og ikke ta en stor nok del av regningen.

Han har rast mot nasjoner som ikke oppnår målet om å bruke to prosent av BNP på forsvarsalliansen.

Overfor NRK ville ikke Stoltenberg svare konkret om Trumps trussel, men Stoltenberg understreket at presidenten synes det er urettferdig at USA betaler mer enn andre (3,4 prosent av BNP).

Viktig for USA

Stoltenberg innrømmer at byrdefordeling var et hovedtema under tirsdagens møte.

Men Stoltenberg sier at han forklarte Trump at NATO er viktig - også for USA.

– Det en stor fordel for USA å ha mange venner og allierte. To verdenskriger, den kalde krigen og kampen mot terror har lært oss alle - også amerikanerne - at vi er tryggere og får til mer sammen enn hver for oss, sa Stoltenberg da han møtte pressen på The Mayflower Hotel etter samtalene med Trump.

MØTTE TRUMP FOR FEMTE GANG: Jens Stoltenberg og Donald Trump i det ovale kontor tirsdag. Det er femte gang de to møtes. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Det var mange flotte ord mellom deg og Trump. Er alt så rosenrødt?

– Min oppgave er å lede en allianse med 29 ledere. De kommer fra ulike partier, ulike land og har ulike meninger i mange, mange spørsmål. Min hovedoppgave er å bidra at på tross av de uenighetene som helt åpenbart er der, så er vi i NATO enige om det som er hovedoppgaven til NATO: Det er at vi trygger hverandre og forsvarer hverandre. Så lenge vi står sammen, avverger vi krig og konflikt. Derfor er jeg opptatt av å snakke godt med alle ledere.

