OVERVAR KONKURRANSE: På bildet frigitt av Nord-Koreas statlige nyhestbyrå KCNA lørdag, ses Kim leder Jong-un idet han overværer en konkurranse mellom ulike artilleri-enheter i landets hær. Foto: STR / KCNA VIA KNS

Sør-Korea ut mot Nord-Koreas testoppskyting: Totalt upassende

Sent fredag kveld norsk tid avfyrte Nord-Korea det som antas å være to kortdistanseraketter mot Japanhavet.

Nå nettopp

Dette er tredje gang på tre uker landet har sendt opp raketter, ifølge Sør-Korea, som ber leder Kim Jong-un om å stanse umidellbart.

– Slik militæraktivitet fra Nord-Korea er totalt upassende i en tid der covid-19 forårsaker vanskeligheter over hele verden, sier Sør-Koreas militære i en uttalelse, ifølge Reuters.

Rakettene ble ifølge Sør-Korea avfyrt mellom 06.45 og 06.50 lørdag morgen lokal tid, fra området Sonchon.

Det melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap., som melder at de nye oppskytingene kan ha vært et forsøk fra Kim Jong-un på å vise styrke i en vanskelig tid.

Skal holde partikongress

Ifølge Reuters skjedde oppskytingen bare timer etter at Nord-Korea kunngjorde at den øverste folkeforsamlimgen (SPA) vil møtes i Pyongyang i april som planlagt – til tross for at det innebærer at over 700 toppolitikere og tjenestemann skal samles på ett og samme sted.

– Dersom dette arrangementet går som planlagt, vil det være Nord-Koreas måte å vise at de er selvsikre rundt håndteringen av coronaviruset, skriver Rachel Minyoung Lee, som arbeider ved nettsiden NK News, på Twitter.

Landet har ikke meldt om bekreftede smittetilfeller. Militære kilder i USA hevder ifølge Reuters at det er svært sannsynlig at coronaviruset også finnes i diktaturet.

– Ikke bare vil Pyongyang unngå å vise tegn på svakhet under coronakrisen, de vil også at deres eget folk skal tro at Nord-Korea er sterke, sier Leif-Eric Easley til nyhetsbyrået.

Han er professor ved Ewha Womans University i Seoul i Sør-Korea.

Publisert: 21.03.20 kl. 04:12

Fra andre aviser