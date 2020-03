ALVORSTYNGET: USAs president Donald Trump snakket til det amerikanske folk fra Det ovale kontor natt til torsdag norsk tid. Foto: Doug Mills / Pool The New York Times

Trump med drastisk corona-tiltak: Stanser innreise fra Europa til USA

President Donald Trump offentliggjorde natt til torsdag at all trafikk fra Europa til USA stoppes i 30 dager fra midnatt fredag amerikansk tid.

Innreiseforbudet gjelder alle land i Europa bortsett fra Storbritannia, kunngjør den amerikanske presidenten på en pressekonferanse klokken 02 natt til torsdag norsk tid.

Her kommer han med sterk kritikk av EUs håndtering av coronaviruset.

– Her i USA var vi tidlig ute, vi tok tidlig sterke forholdsregler og har sett dramatisk færre smittetilfeller i USA enn i Europa. EU feilet i å ta de samme forholdsreglene som oss, sier han.

– Derfor, for å hindre mer smitte å komme til oss, vil USA stanse all innreise til USA de neste 30 dagene, fra og med midnatt fredag, sier Trump – og legger til at Storbritannia vil være unntatt fra de nye reglene.

Det blir også enkelte unntak for amerikanere som skal hjem, og som har gått gjennom de nødvendige testene.

– Jeg nøler ikke med å innføre tiltak som kan redde livene til amerikanske borgere. Vi må sette politikk til side og samles for å håndtere denne krisen, sier Trump – som tidligere har fått kritikk for ikke å ta coronautbruddet på alvor.

