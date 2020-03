RÅD: Verdens helseorganisasjon kommer med råd som står i motsetning til norske myndigheter sin praksis. Foto: Line Møller, VG

WHO: Alle mistenkte smittetilfeller burde testes

Norge er et av en rekke land som ikke tester alle som kan ha blitt smittet av viruset. Denne praksisen fraråder Verdens helseorganisasjon (WHO).

At Norge ikke tester kan skyldes både mangel på testsett og en bevisst strategi fra norske myndigheter.

Men sjefen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus, oppfordret på mandagens pressekonferanse om at alle som mistenkes å ha blitt smittet av viruset, bør testes.

– Vi har et enkelt budskap til alle land, test, test, test. Test hvert mistenkte smittetilfelle. Hvis de tester positivt, isoler dem og finn ut hvem de har vært i kontakt med de siste to dagene før de utviklet symptomer. Test disse personene også, sa han under pressekonferansen.

Uten at det testet kan man ikke bryte smittekjeden og sånn sett ikke begrense utbruddet, sier han.

Samtidig bekreftet han opplysninger fra tidligere på mandag om at både antall smittede og døde nå er flere utenfor fastlands-Kina enn i Kina.

