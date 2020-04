I HELSINGFORS: Slik så det ut på Jatkasaari barneskole de få dagene finske skoler var stengt. Etter dette har en liten prosentandel av elevene returnert til skolen. Foto: Lehtikuva, Reuters

Den finske modellen: Derfor åpnet de skolene igjen

Finske skoler holdt kun stengt en uke. Til VG forklarer utdanningsdepartementet hvorfor de valgte å åpne dem for de minste barna, men uten møteplikt. Fortsatt er barnehagene helt åpne.

Den 16. mars valgte finske myndigheter å stenge skolene – fire dager etter at norske skoler ble stengt.

I Norge diskuteres det nå hvorvidt skolene skal åpnes etter påske.

Tidligere i mars anbefalte Folkehelseinstituttet at norske myndigheter bør vurdere den finske modellen for sin tilnærming til skoler og barnehager.

I Finland besluttet myndighetene å åpne skolene for de minste barna uten møteplikt allerede 23. mars.

Niklas Nikanorov, som jobber i kommunikasjonsavdelingen i utdannings- og kulturdepartementet, forklarer hvorfor.

– Innledningsvis ble 1. til 3. klassetrinn holdt åpent kun for barna til foreldre som jobbet med felt som er kritiske for at samfunnet skal fungere, for å sikre deres mulighet til å gå på jobb. Det ble imidlertid konkludert at det å begrense retten til kontaktutdanning for kun dem med kritiske jobber ikke var presist og entydig som man hadde trodd.

INGEN PASSASJERER: Et tomt tog tok turen til flyplassen utenfor Helsingfors i midten av mars. Foto: Kimmo Brandt, EPA

– For å unngå forvirring og for å garantere at alle elever blir behandlet rettferdig, ble det bestemt at man skulle holde 1. til 3. klassetrinn åpent for alle – med sterke nasjonale anbefalinger om at foreldre kun tar med barna på skolen hvis det er strengt nødvendig.

Syv prosent på skolen

Han legger til at det kun er et fåtall av elevene som møter opp på skolen. Ifølge utdanningsdepartementet dreier det seg om syv prosent. På den andre siden er barnehagene helt åpne.

– Det var ønsket om å unngå situasjoner hvor foreldre som ikke kunne jobbe hjemme leverte barna til besteforeldre som har større risiko for å få covid-19, sier Nikanorov.

De finske tiltakene for skoler opprettholdes frem til 13. mai. De har også innført en rekke andre tiltak, noen av dem strengere enn i Norge. Landets restauranter, utesteder og kafeer er stengt frem til utgangen av mai.

25. mars ble det også besluttet at hovedstaden Helsingfors og regionen Nyland skulle stenges av for inn- og utreise i tre uker fremover.

Det er totalt registrert 1418 smittede i hele landet. 17 har mistet livet.

STENGT: Finland stengte alle sine biblioteker tidligere i mars, også hovedbiblioteket Oodi i Helsingfors. Foto: Kimmo Brandt, EPA

Kan vare til sommeren

For skolene kan den nåværende situasjonen vare frem mot sommeren.

– Den finske regjeringen overvåker situasjonen nøye og vil kontinuerlig gjennomgå og justere nødvendige tiltak basert på den nyeste informasjonen og anbefalingene gitt av helsemyndighetene.

Under ser du en oversikt over tiltakene i våre naboland:

*Danmark: I tillegg til at landet omfattes av EUs innreiseforbud, er grensene med få unntak stengt også for reisende fra andre EU-land. Barnehager, skoler og universiteter er stengt. Det samme er innendørs kjøpesentre, restauranter, frisørsalonger og innendørs idrettsanlegg. Store arrangementer er forbudt, og maksimum ti personer kan møtes om gangen.

* Sverige: Har ikke tatt like drastiske grep som andre land. Barne- og ungdomsskoler er fortsatt åpne. Videregående skoler og universiteter har gått over til nettundervisning. Forbud mot ansamlinger av flere enn 500 mennesker. Grensen mot Norge kontrolleres av norske myndigheter, som har innført krav om karantene for personer som reiser inn i Norge fra utlandet.

* Finland: Offentlige ansamlinger er begrenset til færre enn ti personer, og det er forbudt å besøke sykehus og andre institusjoner. Den finske regjeringen har erklært unntakstilstand. Personer som krysser grensen til Norge, må i karantene i tråd med norske myndigheters krav.

