NEKTET ADGANG: Det nederlandske cruiseskipet Zaandam har forsøkt å finne en havn som vil ta dem imot i to uker. Foto: IVAN PISARENKO / AFP

Coronarammet cruiseskip får endelig lov til å legge til kai

Cruiseskipet MS «Zaandam» som skulle være trygt i havn for 12 dager siden, men situasjonen ble snudd på hodet på grunn av coronaviruset. Etter å ha seilt uten hell fra land til land i Latin-Amerika, har Florida omsider gitt tillatelse for å legge til kai.

Nå nettopp

Cruiseskipet forlot Buenos Aires i Argentina 7. mars, og skulle opprinnelig være fremme i San Antonio i Chile 21. mars. Halvveis på turen begynte flere land i Sør-Amerika å nekte adgang til cruiseskip i frykt for spredningen av coronaviruset.

De siste to ukene har derfor Zaandam, eid av Holland America Line, forsøkt å finne en havn som vil la hjelp komme om bord og la de friske passasjerene dra hjem.

Men for noen er det allerede for sent – fire «eldre» passasjerer har allerede dødd, og ytterligere to er bekreftet smittet med Covid-19, ifølge NTB.

Den ene av de omkomne er en svensk mann, skriver Aftonbladet.

Til sammen er det 73 gjester og 116 besetningsmedlemmer som har influensalignende symptomer om bord cruiseskipet, melder CNN.

HJELPER SØSTERSKIPET: MS Rotterdam, i bakgrunnen, bistår MS Zaandam ved å gi dem proviant og smittevernutstyr. Foto: PANAMA MARITIME AUTHORITY / X80001

Strabasiøs ferd

På søndag bisto søsterskipet Rotterdam med å levere proviant, smittevernsutstyr til mannskapet og testutstyr for helsepersonellet om bord. Samtidig ble alle friske som ikke har vært i kontakt med noen av de smittede overført fra Zandaam til Rotterdam. Det bekrefter rederiet på egne nettsider.

Familiene og bekjente til de smittede ble igjen på Zaandam for å forhindre spredning til begge skipene.

Dagen etter fikk begge søsterskipene lov til å passere Panama-kanalen, i et håp om å kunne søke tilflukt i Florida.

Florida-guvernør Ron DeSantis var derimot ikke åpen for den ideen.

– Vi har ikke nok ressurser til å få dumpet folk som ikke engang er Floridianere her i staten vår, sa DeSantis til lokalavisen SunSentinel da.

ROP OM HJELP: Passasjerene om bord Zaandam ber om hjelp samtidig som de er isolert i lugarene sine. Foto: CHRIS JOINER / X80001

Det er flere kanadiere om bord, og paret Chris og Anna Joiner publiserte nylig et bilde med en tydelig melding til myndighetene i landene rundt dem: «HELP US».

Deres medpassasjerer deler også dette budskapet.

– La oss ha litt barmhjertighet – dette føles ikke riktig. Noen må la oss legge til i havnen deres, sa Margeret Tilley (71) til rikskringkasteren CBC.

les også Bestilt fly, båt, pakkereise eller hotell? Her er den store avbestillingsguiden

Utløste debatt

Lokalpolitikeren Margaret Good var blant de første som ba guvernøren sin om la både Zaandam og Rotterdam legge til i Florida.

– Det er hundrevis av folk om bord disse skipene som er alvorlig syke, de trenger vår hjelp. I en krisesituasjon reiser amerikanere seg og hjelper de som er i nød – vi snur ikke ryggen. Jeg kaller nå på guvernøren for å hjelpe disse menneskene med en gang, sier hun til lokalavisen Bradenton Herald.

Også president Donald Trump viste medfølelse for de strandede passasjerene om bord skipene.

– De er døende, så vi må gjøre noe, og det vet guvernøren også, sa Trump ifølge New York Times på onsdag.

«SAFE HAGEN»: Everglades havn tillater endelig de friske passasjerene fra de nederlandske skipene å gå i land. Foto: CRISTOBAL HERRERA / EPA

«Gjør klar for å gå i land»

På torsdag morgen, amerikansk tid, kom den etterlengtede beskjeden «gjør klar for å gå i land» over høyttaleranlegget om bord Rotterdam.

De friske passasjerene blir transportert direkte fra havnen til nærliggende flyplasser for å bli sendt til sine hjemland. Nærmere 1 200 passasjerer fra begge skipene er friske nok til å reise hjem, skriver CNN.

Besetningsmedlemmene og passasjerene som viser influensalignende symptomer vil bli holdt igjen om bord Zaandam for videre behandling og testing for Covid-19.

Publisert: 02.04.20 kl. 22:16

Les også

Mer om Cruiseskip Florida Coronaviruset

Fra andre aviser